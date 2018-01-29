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Ученые: Ранняя жизнь на Земле не была адом
Ученые доказали, что в ранняя жизнь на Земле не была адом, как принято считать. Материалы исследования появились в профильном издании.

Ученые: Ранняя жизнь на Земле не была адом


В течении первого века с момента формирования Землю постоянно атаковали астероиды, но тепло, выделяемое ими, не убило живые микроорганизмы. Компьютерное моделирование показало, что тепло рассеивалось сотни миллионов лет и не влияло на микробов мезофилов, живущих при температуре до 50 градусов.

«Было предположение, что Катархей (прим. первый эон, 4,6 млрд – 4 млрд лет назад) начался с бомбардировки Земли, а потом, когда падение космического шлака прекратилось, начала зарождаться жизнь», - говорит Стивен Мойзис, геолог из Университета Колорадо Боулдер.

В новом исследовании геофизик Роберт Гримм и ученый Симон Марчи использовали предполагаемую скорость бомбардировки астероидов и количество тепла, которое снаряды выдели в верхние слои атмосферы. Поверхность действительно нагревалась, но тепла не хватило, чтобы стерилизовать планету. Несмотря на это, появились другие проблемы, влияющие на климат и конвекцию мантии.

Ранее ученые назвали жизнь на Проксиме B адом.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:30
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