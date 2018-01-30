Модель Мария Лиман показал в Instagram откровенное фото в сауне
Звезда Instagram Мария Лиман разместила в соцсети откровенное фото после сауны. Модель предстала пред камерой в обнажённом виде, прикрыв пикантные места банным полотенцем.
Снимок вызвал восторг у подписчиков Марии Лиман. В комментариях они расхвалили её фигуру и назвали сексапильной и обворожительной. За полчаса фото положительно оценили почти 2 тысячи фолловеров модели. Сама Мария Лиман сопроводила откровенную публикацию лаконичным «С лёгким паром», оставив множество различных хештегов.
Ранее эротическим снимком из сауны порадовала фанатов Анастасия Волочкова.
Снимок вызвал восторг у подписчиков Марии Лиман. В комментариях они расхвалили её фигуру и назвали сексапильной и обворожительной. За полчаса фото положительно оценили почти 2 тысячи фолловеров модели. Сама Мария Лиман сопроводила откровенную публикацию лаконичным «С лёгким паром», оставив множество различных хештегов.
Ранее эротическим снимком из сауны порадовала фанатов Анастасия Волочкова.
Автор: Воробьева Алина