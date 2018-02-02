Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Общество

В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли участие Тимирязевцы
В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли участие Тимирязевцы. Ведь еще в прошлом году руководство Тимирязевской академии предложило организовать автопробеги по стране.

В автопробегах будут участвовать студенты, которые проявили себя в науке, спорте, творчестве и в учебе. В прошлом году молодые люди побывали в Белгороде, Новороссийске, Бресте и Волгограде.
В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли участие Тимирязевцы

На этот раз в Волгоград отправились самые лучшие представители со всех факультетов Тимирязевской академии. В памятный день студенты посетили Мамаев Курган, «Панорама Сталинградской битвы», мемориалы «Героям Сталинградской битвы», Дом Павлова, а также им представилась возможность посмотреть военный парад на Площади борцов. Молодые люди были очень впечатлены увиденным.

Ректора Галина Дмитриевна Золина говорит, что они хотят, чтобы студенты Тимирязевской академии смогли не просто познакомиться с памятными местами, а прикоснуться к истории великого подвига, а также сердцами прочувствовать масштаб сражений, по героизму и духу которые были равны Куликовскому и Бородинскому.

Адам Омаров, который является специалистом по работе с молодежью Управления по воспитательной работе, а также один из руководителей устроенного автопробега, рассказал, что даже не смог сдержать слез, когда их экскурсовод поведал о ходе обороны, а на музейном экране демонстрировался фильм, в котором показывалось, как самолеты врага бомбили Сталинград, как здания горели, как сжималось вокруг этого города кольцо вражеских войск, тем самым оттесняя к Волге наших ребят.

Студент 2-го курса технологического факультета Иван Галинский сказал, что ему даже не верится, что он принял участие в таком эпохальном событии. Также парень поблагодарил Тимирязевку за автопробег и за возможность увидеть своими глазами местами воинской славы, которые рассказывают об истории страны правдивее и намного больше, чем учебники или Интернет.

Студентка 3-го курса гуманитарно-педагогического факультета Лилия Корсакова сообщила, что ее потряс Дом Павлова девушка рассказала, что - это здание, которое около двух месяцев обороняли лишь 26 бойцов и выдерживали натиск целого полка.

Вечером студентов ожидают автобусная обзорная экскурсия по историческому городу и видеоинсталяция, а также ребята увидят лазерное шоу и салют.

Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.

Затем он прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы. После этого президент поприветствовал людей, собравшихся на мемориале.

Позже Путин выступил на на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Сталинградской победы. Он напомнил, что битва за Сталинград вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная.
https://ria.ru/society/20180202/1513866446.html

Автор: Роман
Вчера, 22:02
Читайте также
В праздновании 75-летия Сталинградской битвы
Анкара ввела налоговые льготы при строительстве
Украина может ввести меры против работающих в
В Минфине предложили создать в России офшоры для
Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом
В Украине Нацбанк сообщил о росте ВВП в 2017 году
В Роструде напомнили о длинных выходных на 23
Жириновский предложил переименовать Волгоград в
ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в
Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и
Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве
Глава ЦБ подтвердила объединение «Бинбанка» и «ФК
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 03:31 Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной
03.02, 02:31 Microsoft вывела на рынок бюджетную версию Surface Laptop
03.02, 02:03 Селена Гомес прошла 2-недельный курс лечения от затяжной
03.02, 01:30 Новую игру Assassin’s Creed посвятят Китаю
03.02, 01:00 Павел Воля с голым торсом стал «огъёмным и цеёвательным
03.02, 00:30 Мать Ольги Бузовой помогает наводить порядок в квартире
02.02, 23:59 Lexus объявила в РФ о специальных предложениях для
02.02, 23:41 Эвелина Бледанс разместила в Instagtam провокационный
02.02, 23:20 Sony пообещала обновлять флагманские смартфоны не менее
02.02, 23:00 Rockstar Games перенесла выход Red Dead Redemption II на
02.02, 22:43 Ученые: Сверхмассивные черные дыры уничтожают одну
02.02, 22:20 Ученые создали гибкий аккумулятор, устроенный аналогично
02.02, 22:02 В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли
02.02, 21:59 В Европе представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro
02.02, 21:40 Audi выпустит ограниченным тиражом 705-сильный универсал
02.02, 21:32 В Ростовской области учительница отрезала школьнице
02.02, 21:21 Ксения Бородина спросила у подписчиков о желаемых постах
02.02, 21:00 Волокно-оптическая телекоммуникационная сеть позволит
02.02, 20:51 На Mobile World Congress представят Samsung Galaxy S9 и
02.02, 20:39 Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер