В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли участие Тимирязевцы

В автопробегах будут участвовать студенты, которые проявили себя в науке, спорте, творчестве и в учебе. В прошлом году молодые люди побывали в Белгороде, Новороссийске, Бресте и Волгограде.На этот раз в Волгоград отправились самые лучшие представители со всех факультетов Тимирязевской академии. В памятный день студенты посетили Мамаев Курган, «Панорама Сталинградской битвы», мемориалы «Героям Сталинградской битвы», Дом Павлова, а также им представилась возможность посмотреть военный парад на Площади борцов. Молодые люди были очень впечатлены увиденным.Ректора Галина Дмитриевна Золина говорит, что они хотят, чтобы студенты Тимирязевской академии смогли не просто познакомиться с памятными местами, а прикоснуться к истории великого подвига, а также сердцами прочувствовать масштаб сражений, по героизму и духу которые были равны Куликовскому и Бородинскому.Адам Омаров, который является специалистом по работе с молодежью Управления по воспитательной работе, а также один из руководителей устроенного автопробега, рассказал, что даже не смог сдержать слез, когда их экскурсовод поведал о ходе обороны, а на музейном экране демонстрировался фильм, в котором показывалось, как самолеты врага бомбили Сталинград, как здания горели, как сжималось вокруг этого города кольцо вражеских войск, тем самым оттесняя к Волге наших ребят.Студент 2-го курса технологического факультета Иван Галинский сказал, что ему даже не верится, что он принял участие в таком эпохальном событии. Также парень поблагодарил Тимирязевку за автопробег и за возможность увидеть своими глазами местами воинской славы, которые рассказывают об истории страны правдивее и намного больше, чем учебники или Интернет.Студентка 3-го курса гуманитарно-педагогического факультета Лилия Корсакова сообщила, что ее потряс Дом Павлова девушка рассказала, что - это здание, которое около двух месяцев обороняли лишь 26 бойцов и выдерживали натиск целого полка.Вечером студентов ожидают автобусная обзорная экскурсия по историческому городу и видеоинсталяция, а также ребята увидят лазерное шоу и салют.Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.Затем он прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы. После этого президент поприветствовал людей, собравшихся на мемориале.Позже Путин выступил на на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Сталинградской победы. Он напомнил, что битва за Сталинград вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная.