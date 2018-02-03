Омский массажный салон записал свой клип под Satisfaction
Сотрудницы массажного салона в Омске решили сделать собственную версию танца под трек Satisfaction. На ролике девушки предстают в различных откровенных позах, пародируя популярный клип.
Пользователи социальных сетей отнеслись к ролику со скептицизмом. Многие отметили, что мода публиковать подобные видео давно прошла, ввиду чего работницы массажного салона немного опоздали. Нашлись и те, кто назвал девушек «привлекательными и раскованными». Несмотря на массу негативных отзывов, публикация собрала более 20 тысяч просмотров всего за сутки.
Примечательно, что на ролике нет никаких данных о том, где именно располагается массажный салон, ввиду чего он не является рекламным. В комментариях работницы учреждения рассказали, что решили просто выразить поддержку курсантам из Ульяновска, ввиду чего подошли к созданию ролика очень кропотливо.
Всего несколько дней назад студенты из Колледжа искусств в Омске также сделали подобный ролик, приняв участие в массовом флешмобе. По словам участников ролика, они также решили поддержать единомышленников из Ульяновска. Их видео собрало более 40 тысяч просмотров за сутки.
Пользователи социальных сетей отнеслись к ролику со скептицизмом. Многие отметили, что мода публиковать подобные видео давно прошла, ввиду чего работницы массажного салона немного опоздали. Нашлись и те, кто назвал девушек «привлекательными и раскованными». Несмотря на массу негативных отзывов, публикация собрала более 20 тысяч просмотров всего за сутки.
Примечательно, что на ролике нет никаких данных о том, где именно располагается массажный салон, ввиду чего он не является рекламным. В комментариях работницы учреждения рассказали, что решили просто выразить поддержку курсантам из Ульяновска, ввиду чего подошли к созданию ролика очень кропотливо.
Всего несколько дней назад студенты из Колледжа искусств в Омске также сделали подобный ролик, приняв участие в массовом флешмобе. По словам участников ролика, они также решили поддержать единомышленников из Ульяновска. Их видео собрало более 40 тысяч просмотров за сутки.
Автор: Махов Артем