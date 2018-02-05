Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее разочаровала инвесторов
Криптовлюта Ripple XPR больше всех разочаровала инвесторов. Такого мнения придерживаются аналитики издания CoinDesk.
В январе нынешнего года криптовалюта поднялась до своего рекордного значения – 3,8 доллара США. Затем курс Ripple XPR начал снижаться. Вчера, 4 февраля, к шести часам вечера по московскому времени за нее давали 0,86 долларов. Следовательно, падение составило 80% по сравнению с историческим максимумом.
Как отмечают эксперты CoinDesk, курс криптовалюты в январе рос на появившихся слухах о добавлении данного актива на платформу Coinbase. Однако площадка так и не включила Ripple в процесс торгов.
Что касается капитализации XRP, то к 6 вечера 4 февраля она составила 34 миллиарда долларов. На пике стоимости криптовалюты соответствующий показатель достигал 138 миллиардов долларов. Стоит напомнить, что августе прошлого года Ripple заняла третье место по капитализации, вытеснив Bitcoin Cash.
Саму же XRP нельзя назвать полноценной криптовалюты, поскольку эта платформа нацелена на взаимодействие с банковской инфраструктурой.
В январе нынешнего года криптовалюта поднялась до своего рекордного значения – 3,8 доллара США. Затем курс Ripple XPR начал снижаться. Вчера, 4 февраля, к шести часам вечера по московскому времени за нее давали 0,86 долларов. Следовательно, падение составило 80% по сравнению с историческим максимумом.
Как отмечают эксперты CoinDesk, курс криптовалюты в январе рос на появившихся слухах о добавлении данного актива на платформу Coinbase. Однако площадка так и не включила Ripple в процесс торгов.
Что касается капитализации XRP, то к 6 вечера 4 февраля она составила 34 миллиарда долларов. На пике стоимости криптовалюты соответствующий показатель достигал 138 миллиардов долларов. Стоит напомнить, что августе прошлого года Ripple заняла третье место по капитализации, вытеснив Bitcoin Cash.
Саму же XRP нельзя назвать полноценной криптовалюты, поскольку эта платформа нацелена на взаимодействие с банковской инфраструктурой.
Автор: Валерия Орлова