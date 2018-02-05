Арктические озера стали причиной увеличения объёма парниковых газов
Новые опыты исследователей из Канады дали понять, что из-за глобального потепления начинают таять огромные ледники Приполярья. Это приводит к образованию новых озер, а также к накоплению парниковых газов.
Из-за постоянной мерзлоты в этих озерах оказываются растворимые органические вещества, которые даже сейчас остаются связанными не тающими грунтами. Иностранный источник указывает на то, что ученые открыли для себя выводы химических анализов органики в озерах Арктики.
Попадая в воду, растворимая органика перерабатывается микробами, которые выделяют СО 2. Накопления углекислого газа в атмосфере – одна из главных причин парникового эффекта.
Университет в Торонто заявляет, что площадь вечной мерзлоты на планете равняется 35 миллионов квадратных километров. Это один из главных резервуаров для углерода. Процессы таяния могут угрожать увеличением концентратов углекислого газа в атмосфере и быстрому росту температуры.
Из-за постоянной мерзлоты в этих озерах оказываются растворимые органические вещества, которые даже сейчас остаются связанными не тающими грунтами. Иностранный источник указывает на то, что ученые открыли для себя выводы химических анализов органики в озерах Арктики.
Попадая в воду, растворимая органика перерабатывается микробами, которые выделяют СО 2. Накопления углекислого газа в атмосфере – одна из главных причин парникового эффекта.
Университет в Торонто заявляет, что площадь вечной мерзлоты на планете равняется 35 миллионов квадратных километров. Это один из главных резервуаров для углерода. Процессы таяния могут угрожать увеличением концентратов углекислого газа в атмосфере и быстрому росту температуры.
Автор: Медведев Сергей