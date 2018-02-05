70-летняя Ротару поделилась в соцсетях снимками с Мальдив
Артистка София Ротару проводит свои "зимние каникулы" на Мальдивах. Фотографиями своего отдыха исполнительница поделилась в интернете.
Этой зимой большинство звезд отечественной эстрады после тяжёлых новогодних съёмок и прочей работы не стали делать исключение и по традиции выбрали для отпуска южные края.
София Ротару тоже полетела на Мальдивские острова в конце прошлого месяца. У себя в аккаунте исполнительница делится с подписчиками яркими и красивыми снимками из отдыха. К примеру, сегодня была опубликована новая фотография, где Ротару стоит около пальмы в пляжном купальнике. Певица пожелала всем душевного тепла и спокойствия.
Этой зимой большинство звезд отечественной эстрады после тяжёлых новогодних съёмок и прочей работы не стали делать исключение и по традиции выбрали для отпуска южные края.
София Ротару тоже полетела на Мальдивские острова в конце прошлого месяца. У себя в аккаунте исполнительница делится с подписчиками яркими и красивыми снимками из отдыха. К примеру, сегодня была опубликована новая фотография, где Ротару стоит около пальмы в пляжном купальнике. Певица пожелала всем душевного тепла и спокойствия.
Автор: Медведев Сергей