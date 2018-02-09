Нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать коммерческую недвижимость
Сбербанк привлёк собственную нейронную сеть к оценке коммерческой недвижимости, новый сервис является наиболее масштабным в РФ. Он позволяет осуществлять массовую оценку объектов, предлагаемых на отечественном рынке.
В ходе конференции «Инновации рынка недвижимости» Олег Попов, старший вице-президент Сбербанка, сообщил о новом проекте. Речь идёт об оценке объектов с использованием созданной ранее нейронной сети. По информации Попова, искусственный интеллект позволяет специалистам практически мгновенно осуществлять оценку залоговой стоимости объектов. Было заявлено, что использование прогрессивных технологий позволяет практически полностью исключить механический труд. Высвободившееся время будет направлено для решения сложнейших задач в сервисе массовой оценки недвижимости.
Нейронная сеть обрабатывает входящую информацию, анализируя характеристики объекта, его местонахождение, пешеходный трафик, а также ценовое зонирование. Проверяется соотношение недвижимости к более чем 200 категориям POI (point of interest), изучаются так называемые «точки интереса».
В ходе конференции «Инновации рынка недвижимости» Олег Попов, старший вице-президент Сбербанка, сообщил о новом проекте. Речь идёт об оценке объектов с использованием созданной ранее нейронной сети. По информации Попова, искусственный интеллект позволяет специалистам практически мгновенно осуществлять оценку залоговой стоимости объектов. Было заявлено, что использование прогрессивных технологий позволяет практически полностью исключить механический труд. Высвободившееся время будет направлено для решения сложнейших задач в сервисе массовой оценки недвижимости.
Нейронная сеть обрабатывает входящую информацию, анализируя характеристики объекта, его местонахождение, пешеходный трафик, а также ценовое зонирование. Проверяется соотношение недвижимости к более чем 200 категориям POI (point of interest), изучаются так называемые «точки интереса».
Автор: Семен Зайцев