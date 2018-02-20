Ученые рассказали, к каким проблемам может привести ходьба на каблуках
Ученые из Университета Гриффита считают, что ходьба на высоких каблуках может нанести серьёзный вред здоровью женщины. В частности, это приводит к появлению болей в пояснице и ограничению кровообращения.
«Мы всегда рекомендуем придерживаться правила 80/20, где 80 процентов времени вы носите обувь на плоском ходу и откладываете свои высокие каблуки на более официальные случаи», - заявляют ученые.
Из-за болей в пояснице может произойти защемление нерва и как следствие острый дискомфорт в ноге. Как правило, в этом случае ходьба на каблуках чревата получением травмы. Если женщина часто носит соответствующую обувь, то иногда необходимо разгружать ноги и делать массаж стоп.
В ходе исследования специалисты сравнивали показатели здоровья женщин, носящих каблуки менее 40 часов в неделю и тех, кто это делает менее 10 часов в неделю. Результаты показали, что долгосрочное использование такой обуви способствует ухудшению мышц при ходьбе.
«Мы всегда рекомендуем придерживаться правила 80/20, где 80 процентов времени вы носите обувь на плоском ходу и откладываете свои высокие каблуки на более официальные случаи», - заявляют ученые.
Из-за болей в пояснице может произойти защемление нерва и как следствие острый дискомфорт в ноге. Как правило, в этом случае ходьба на каблуках чревата получением травмы. Если женщина часто носит соответствующую обувь, то иногда необходимо разгружать ноги и делать массаж стоп.
В ходе исследования специалисты сравнивали показатели здоровья женщин, носящих каблуки менее 40 часов в неделю и тех, кто это делает менее 10 часов в неделю. Результаты показали, что долгосрочное использование такой обуви способствует ухудшению мышц при ходьбе.
Автор: Валерия Орлова