Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги
Узбекистан сможет узаконить биткоин и электронную валюту. Соответствующий проект закона должен быть подготовлен до 1 сентября текущего года. Инициатива предусматривает меры правового регулирования электронных валют, а начало её разработке положено указом президента страны.
Ответственными обозначили Центробанк, а также финансовые, информационные и экономические ведомства Узбекистана. Помимо этого, глава республики Шавкат Мирзиёев выразил одобрение по вопросу создания центра компетенции для работы с блокчейном при центре инноваций Mirzo Ulugbek. Основными задачами новой группы станет формирование условий применения всех возможностей технологии, увеличение кадрового потенциала, а также поддержка существующих отечественных разработчиков в освоении этой технологии. Планируется, что эта структура станет работать с 1 июня текущего года.
Другим важным моментом является поручение президента относительно начала активного стимулирования применения технологий бесконтактных платежей, включая использование интернациональных платежных систем: PayPal, Visa, Alipay, Mastercard. Требуемый комплекс мер в данном направлении разработают разработан к 1 июня 2018-го года.
Прежде представители Центробанка Узбекистана отрицательно высказывались относительно использования виртуальной валюты, характеризуя её как инструмент финансирования терроризма. В то же время премьер-министр Абдулла Арипов во время недавнего выступления в Казахстане в рамках форума по глобализации поддержал идею об использовании блокчейна государствами Центральной Азии.
Ранее эксперты заявили, что соответствующая технология способна изменить будущее.
Ответственными обозначили Центробанк, а также финансовые, информационные и экономические ведомства Узбекистана. Помимо этого, глава республики Шавкат Мирзиёев выразил одобрение по вопросу создания центра компетенции для работы с блокчейном при центре инноваций Mirzo Ulugbek. Основными задачами новой группы станет формирование условий применения всех возможностей технологии, увеличение кадрового потенциала, а также поддержка существующих отечественных разработчиков в освоении этой технологии. Планируется, что эта структура станет работать с 1 июня текущего года.
Другим важным моментом является поручение президента относительно начала активного стимулирования применения технологий бесконтактных платежей, включая использование интернациональных платежных систем: PayPal, Visa, Alipay, Mastercard. Требуемый комплекс мер в данном направлении разработают разработан к 1 июня 2018-го года.
Прежде представители Центробанка Узбекистана отрицательно высказывались относительно использования виртуальной валюты, характеризуя её как инструмент финансирования терроризма. В то же время премьер-министр Абдулла Арипов во время недавнего выступления в Казахстане в рамках форума по глобализации поддержал идею об использовании блокчейна государствами Центральной Азии.
Ранее эксперты заявили, что соответствующая технология способна изменить будущее.
Автор: Валерий Антонов