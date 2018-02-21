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Фанатов Playboy расстроила обвисшая грудь модели Линдси Пелас
Фитнес-модель и звезда Playboy Лидси Пелас опубликовала очередную серию пикантных фотографий, на которых обнажила грудь. На этот раз снимки расстроили поклонников знаменитости, поскольку формы на них выглядят обвисшими.

Фанатов Playboy расстроила обвисшая грудь модели Линдси Пелас


На своей странице в социальной сети Instagram Пелас публикует различные фото в кружевном белье и без него. Модель не раз заявляла, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, пышная грудь досталась ей от природы. Именно пышные формы бюста помогли Пелас стать звездой Playboy.

На одном из последних снимков модель запечатлена в коротких джинсовых шортах и куртке, наброшенной на голые плечи. Грудь знаменитости прикрыта ее длинными волосами. Своей фотографией Пелас пожелала фолловерам спокойной ночи.

В комментариях к посту подписчики задали вопрос модели относительно того, почему ее грудь находится на животе. Они сравнили бюст Пелас с формами пожилой женщины.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:50
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