Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA пролетел НЛО
Мимо спутника NASA Streetcap1, который наблюдает за Солнцем, пролетел НЛО. Неопознанный объект был замечен в феврале нынешнего года. Соответствующее видео появилось в Сети.
Судя по ролику, НЛО имеет форму диска. Он медленно перемещается по космическому пространству. На момент написания новостного сообщения ролик успели посмотреть почти три тысячи раз. В комментариях под видео мнения пользователей по поводу увиденного разделились.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о НЛО, который пролетел над пляжем города Мар-дель-Плата в Аргентине. Объект запечатлел один из местных жителей на камеру телефона. Сообщается, что корабль пришельцев едва не столкнулся с самолетом –акробатом.
Судя по ролику, НЛО имеет форму диска. Он медленно перемещается по космическому пространству. На момент написания новостного сообщения ролик успели посмотреть почти три тысячи раз. В комментариях под видео мнения пользователей по поводу увиденного разделились.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о НЛО, который пролетел над пляжем города Мар-дель-Плата в Аргентине. Объект запечатлел один из местных жителей на камеру телефона. Сообщается, что корабль пришельцев едва не столкнулся с самолетом –акробатом.
Автор: Валерия Орлова