Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Наука / Важно / Авторские материалы

Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA пролетел НЛО
Мимо спутника NASA Streetcap1, который наблюдает за Солнцем, пролетел НЛО. Неопознанный объект был замечен в феврале нынешнего года. Соответствующее видео появилось в Сети.

Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA пролетел НЛО


Судя по ролику, НЛО имеет форму диска. Он медленно перемещается по космическому пространству. На момент написания новостного сообщения ролик успели посмотреть почти три тысячи раз. В комментариях под видео мнения пользователей по поводу увиденного разделились.



Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о НЛО, который пролетел над пляжем города Мар-дель-Плата в Аргентине. Объект запечатлел один из местных жителей на камеру телефона. Сообщается, что корабль пришельцев едва не столкнулся с самолетом –акробатом.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:26
Читайте также
Алина Загитова: Кем является обладательница
Эксперты рассказали о судьбе биткоина
“Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл
Алина Загитова призналась, что не ощутила себя
Улицы в Балашихе очищают от снега с помощью танка
Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама
Зубков сообщил о наличии в организме бобслеистки
Евгений Плющенко отметил фееричное выступление
Обнародовано видео, снятое после драки ведущего
В США в возрасте 76 лет скончался князь Владимир
Фигуристка Алина Загитова принесла России первое
Пентагон: Россиян не было среди попавших под удар
Добавление комментария
Последние новости
23.02, 16:24 На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
23.02, 16:23 Алина Загитова: Кем является обладательница первой
23.02, 16:08 При ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли два
23.02, 16:00 Установлена точная дата падения китайской космической
23.02, 15:52 Ученые создали доставляющий лекарства напрямую в мозг
23.02, 15:44 Camelot Unchained доберётся до бета-тестирования
23.02, 15:36 Анастасия Решетова подверглась жесткой критике за
23.02, 15:28 Дайвер из Польши показал нападение на него разъяренной
23.02, 15:20 В России в автосалонах Fiat можно купить новую версию
23.02, 15:12 В Шотландии психолог нашел аномальную дорогу, где часто
23.02, 15:04 Алика Смехова раскрыла свои бьюти-секреты
23.02, 14:56 Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной
23.02, 14:48 Эксперты рассказали о судьбе биткоина
23.02, 14:40 “Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл Терешин
23.02, 14:32 В Москве мужчине всю ночь резали лицо, пока он не отдал
23.02, 14:24 Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер
23.02, 14:16 Стоимость Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ в России составит
23.02, 14:08 Сетевой шутер от первого лица Hunt: Showdown появился в
23.02, 14:05 В Петербурге 17-летний подросток травмирован упавшей с
23.02, 14:00 Ученые рассказали о пользе йогурта для здоровья сердца и