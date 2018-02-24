Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Журналисты заявили, что нашли внебрачного сына репера Гуфа
Журналисты портала rap.ru заявили, что нашли внебрачного сына репера Гуфа (Алексей Долматов). О его существовании впервые стало известно на прошлой неделе во время баттла на Versus против Птахи (Давид Нуриев). Им оказался молодой человек по имени Артем Лайнов.

Журналисты заявили, что нашли внебрачного сына репера Гуфа


Изначально корреспонденты смогли отыскать страничку парня в Instagram, а после и его номер телефона, по которому определили его контакты в Facebook и «ВКонтакте». Судя по его профилям в социальных сетях, он увлекается репом и знаком с многими исполнителями – тем же Птахой и Брутто. Отмечается, что в Instagram он опубликовал видео, в котором читал стих про Нуриев и тот отреагировал на пост в комментариях.

После реп-баттла Артем Лайнов заявил, что является внебрачным сыном Гуфа. Подтверждений или опровержения этому не поступало.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 17:57
Читайте также
В хоккейном матче за бронзу ОИ-2018 Канада обошла
Фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась после
Чешские биатлонисты объявили бойкот российского
В Ижевске 660 квартир остаются без газа
Замглавы Росреестра Андрей Миняев ушел в отставку
В Гидрометцентре назвали дату окончания морозов в
В Петербурге появились похожие на северное сияние
Алексей Пушков рассказал, зачем Украина
Эксперты: В Алтайском крае прекратился рост цен
Россия признана лидером по денежным переводам на
В Башкирии стали дороже овощи и подешевели
Минтруд уполномочили назначать выплаты за
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 05:30 Zotye назвала дату старта продаж нового внедорожника T500
25.02, 05:00 "Однажды": Сергей Гармаш признался, что жена вышла на
25.02, 04:30 Ученые: Старение мозга может начаться уже в 25 лет
25.02, 04:00 Зонт NASA Juno сделал редкие снимки провала южного
25.02, 03:28 Лыжник Йон Олссон приобрел эксклюзивный Audi RS6 Avant
25.02, 02:56 Ирина Салтыкова больше не скрывает роман с женатым
25.02, 02:28 Полина Гагарина обнародовала фото в объятиях мужа
25.02, 02:00 Ученые доказали существование жизни после смерти
25.02, 01:31 В 2017 году россияне потратили на покупку премиум-авто
25.02, 01:02 СМИ рассказали, кого из знаменитостей подозревали в
25.02, 00:31 Кристина Орбакайте показала возмужавшего 19-летнего сына
24.02, 23:58 Google представит новую технологию дополненной
24.02, 23:40 Приложение Samsung Max поможет в экономии мобильного
24.02, 23:20 В Сети обнародован первый тизер пикапа GMC Sierra нового
24.02, 23:01 Ученые: Дети больше едят сладостей при эмоциональных
24.02, 22:40 Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выпустят в марте
24.02, 22:19 Армен Джигарханян поделился в СМИ своими переживаниями
24.02, 22:01 Певица Ирина Дубцова отдохнула в Турции с футболистом из
24.02, 21:40 Компания Ulefone сделала Ulefone T2 Pro с процессором
24.02, 21:32 “Дом-2”: Лиза Триандафилиди начала интересоваться