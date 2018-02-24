Журналисты заявили, что нашли внебрачного сына репера Гуфа
Журналисты портала rap.ru заявили, что нашли внебрачного сына репера Гуфа (Алексей Долматов). О его существовании впервые стало известно на прошлой неделе во время баттла на Versus против Птахи (Давид Нуриев). Им оказался молодой человек по имени Артем Лайнов.
Изначально корреспонденты смогли отыскать страничку парня в Instagram, а после и его номер телефона, по которому определили его контакты в Facebook и «ВКонтакте». Судя по его профилям в социальных сетях, он увлекается репом и знаком с многими исполнителями – тем же Птахой и Брутто. Отмечается, что в Instagram он опубликовал видео, в котором читал стих про Нуриев и тот отреагировал на пост в комментариях.
После реп-баттла Артем Лайнов заявил, что является внебрачным сыном Гуфа. Подтверждений или опровержения этому не поступало.
Изначально корреспонденты смогли отыскать страничку парня в Instagram, а после и его номер телефона, по которому определили его контакты в Facebook и «ВКонтакте». Судя по его профилям в социальных сетях, он увлекается репом и знаком с многими исполнителями – тем же Птахой и Брутто. Отмечается, что в Instagram он опубликовал видео, в котором читал стих про Нуриев и тот отреагировал на пост в комментариях.
После реп-баттла Артем Лайнов заявил, что является внебрачным сыном Гуфа. Подтверждений или опровержения этому не поступало.
Автор: Сергей Сидорин