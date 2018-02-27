Ученые: Слоны скрещивались с мамонтами
Группа ученых, представляющая девять стран, в ходе проведения масштабного исследования выяснила, что в древние времена слоны скрещивались с мамонтами. Исследователи воссоздали наиболее полную родословную слоновьих, начиная с древности и заканчивая нашим временем.
Руководили учеными специалисты, которые работают в Гарвардском университете. В ходе проведения исследования были отсеквенированы геномы слонов различных популяций. В результате оказалось, что последние пару миллионов лет на Земле обитали слоны. Мастодонты вымерли приблизительно от 20 до 30 миллионов лет тому, а слоновые и мамонты начали путешествовать по континентам, а также скрещиваться между собой.
Ученые выяснили, что населявшие Северную Америку мамонты Колумба скрестились с шерстистыми мамонтами, мигрировавшими из Евразии. Буквально 10 тысяч лет назад слоновых можно было встретить в Африке, Северной Америке и Евразии. Но сейчас в природе есть только африканский саванный и лесной слоны, а также индийский.
Руководили учеными специалисты, которые работают в Гарвардском университете. В ходе проведения исследования были отсеквенированы геномы слонов различных популяций. В результате оказалось, что последние пару миллионов лет на Земле обитали слоны. Мастодонты вымерли приблизительно от 20 до 30 миллионов лет тому, а слоновые и мамонты начали путешествовать по континентам, а также скрещиваться между собой.
Ученые выяснили, что населявшие Северную Америку мамонты Колумба скрестились с шерстистыми мамонтами, мигрировавшими из Евразии. Буквально 10 тысяч лет назад слоновых можно было встретить в Африке, Северной Америке и Евразии. Но сейчас в природе есть только африканский саванный и лесной слоны, а также индийский.
Автор: Ирина Доброва