Ученые нашли 2 вируса с почти полным набором генов для создания белка
Ученые из Университета Экс-Марселя во Франции нашли 2 новых вируса в Бразилии, которые демонстрируют размер и генетическую сложность, требующие переосмысления понятия вирусы. Найденные новинки получили название Tupanvirus по аналогии с бразильским богом грома Тупа из мифологии Гуарани. Подчеркивается, что они настолько же поразительны как мифическое существо, но не представляют угрозы людям.
Отмечается, что существование этих вирусов бросает вызов научным границам, которые определяют понятие вируса. Они появились в экстремальных водных местах обитания. Штаммы, в которых оптически заметные хвостовые формы способны достигать длину в 2,3 мкм, содержат около 1,5 млн пар оснований ДНК с достаточным количеством кодирующих генов для получения до 1,425 видов белков.
По итогам анализа вирус Tupanvirus включен в семейство Mimiviridae. Последнее получило название в честь соединения с наибольшим диаметром капсида. Его идентифицировали в 2003-м году. До этого вирусы во многом рассматривались как полностью отдельные от «живых» существ организмы, поскольку их невозможность синтезировать белки и производить собственную энергию стала одним из факторов, имеющих значение для классификации клеточной жизни.
Генетическая сложность Мимивируса и прочих гигантских вирусов, обнаруженных впоследствии, вызвали сомнения в этой теории. Они не только несут гены, способные к синтезу белковых соединений, но и могут проводить восстановление и репликацию ДНК.
У штаммов Tupanvirus имеется почти полный набор генов, требуемых для производства белка. Стоит отметить, что около 30% их генома неизвестны науке, поскольку такие соединения ещё не были обнаружены в областях археи, бактерий и эукарии. Как и другие гигантские вирусы, которые были обнаружены в прошлом, этот вирус заражает разные типы амеб. Это плохие новости, поскольку распространение соединения будет сдерживать достаточно сложно.
Отмечается, что существование этих вирусов бросает вызов научным границам, которые определяют понятие вируса. Они появились в экстремальных водных местах обитания. Штаммы, в которых оптически заметные хвостовые формы способны достигать длину в 2,3 мкм, содержат около 1,5 млн пар оснований ДНК с достаточным количеством кодирующих генов для получения до 1,425 видов белков.
По итогам анализа вирус Tupanvirus включен в семейство Mimiviridae. Последнее получило название в честь соединения с наибольшим диаметром капсида. Его идентифицировали в 2003-м году. До этого вирусы во многом рассматривались как полностью отдельные от «живых» существ организмы, поскольку их невозможность синтезировать белки и производить собственную энергию стала одним из факторов, имеющих значение для классификации клеточной жизни.
Генетическая сложность Мимивируса и прочих гигантских вирусов, обнаруженных впоследствии, вызвали сомнения в этой теории. Они не только несут гены, способные к синтезу белковых соединений, но и могут проводить восстановление и репликацию ДНК.
У штаммов Tupanvirus имеется почти полный набор генов, требуемых для производства белка. Стоит отметить, что около 30% их генома неизвестны науке, поскольку такие соединения ещё не были обнаружены в областях археи, бактерий и эукарии. Как и другие гигантские вирусы, которые были обнаружены в прошлом, этот вирус заражает разные типы амеб. Это плохие новости, поскольку распространение соединения будет сдерживать достаточно сложно.
Автор: Валерий Антонов