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Ученые нашли 2 вируса с почти полным набором генов для создания белка
Ученые из Университета Экс-Марселя во Франции нашли 2 новых вируса в Бразилии, которые демонстрируют размер и генетическую сложность, требующие переосмысления понятия вирусы. Найденные новинки получили название Tupanvirus по аналогии с бразильским богом грома Тупа из мифологии Гуарани. Подчеркивается, что они настолько же поразительны как мифическое существо, но не представляют угрозы людям.

Ученые нашли 2 вируса с почти полным набором генов для создания белка


Отмечается, что существование этих вирусов бросает вызов научным границам, которые определяют понятие вируса. Они появились в экстремальных водных местах обитания. Штаммы, в которых оптически заметные хвостовые формы способны достигать длину в 2,3 мкм, содержат около 1,5 млн пар оснований ДНК с достаточным количеством кодирующих генов для получения до 1,425 видов белков.

По итогам анализа вирус Tupanvirus включен в семейство Mimiviridae. Последнее получило название в честь соединения с наибольшим диаметром капсида. Его идентифицировали в 2003-м году. До этого вирусы во многом рассматривались как полностью отдельные от «живых» существ организмы, поскольку их невозможность синтезировать белки и производить собственную энергию стала одним из факторов, имеющих значение для классификации клеточной жизни.

Генетическая сложность Мимивируса и прочих гигантских вирусов, обнаруженных впоследствии, вызвали сомнения в этой теории. Они не только несут гены, способные к синтезу белковых соединений, но и могут проводить восстановление и репликацию ДНК.

У штаммов Tupanvirus имеется почти полный набор генов, требуемых для производства белка. Стоит отметить, что около 30% их генома неизвестны науке, поскольку такие соединения ещё не были обнаружены в областях археи, бактерий и эукарии. Как и другие гигантские вирусы, которые были обнаружены в прошлом, этот вирус заражает разные типы амеб. Это плохие новости, поскольку распространение соединения будет сдерживать достаточно сложно.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:33
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