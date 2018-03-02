Учёные: Вечером 2 марта можно будет наблюдать Полнолуние Червяков
Вечером 2 марта на небе можно будет увидеть редкое зрелище под названием Полнолуние Червяков. Явление получило данное наименование, так как земля с приходом весны теплеет, и на её поверхности всё чаще показываются дождевые черви (Lumbricina).
Полнолуние Червяков происходит 2 раза в год. Вечером 2 марта в 7:51 будет первое, 31 марта в 9:42 – второе. Некоторые племена называли данную фазу Луны, когда её освещённая сторона обращена к Земле, Полнолунием Ворона из-за частого карканья этих птиц, что сигнализировало об окончании зимы, и Полнолунием Коры, поскольку растаявший днём снег ночью покрывался коркой.
В различное время года люди давали наименования полнолуниям, наблюдая за природой и подмечая происходящие в окружающей среде перемены. Так, в январе явление называют Полнолуние Волн, в феврале – Снежное (Голодное) Полнолуние, в апреле Полнолуние Рыб, в мае – Цветов, в июне – Клубники или Роз, в июле – Грома. В августе полнолуние характеризуется как красное, в сентябре – кукурузное, в октябре проводят параллель с сезоном охоты, в ноябре именуют ледяным, в декабре – Полнолунием длинной ночи.
Между тем в феврале в интернете появились фотоизображения «кровавой» Луны.
Полнолуние Червяков происходит 2 раза в год. Вечером 2 марта в 7:51 будет первое, 31 марта в 9:42 – второе. Некоторые племена называли данную фазу Луны, когда её освещённая сторона обращена к Земле, Полнолунием Ворона из-за частого карканья этих птиц, что сигнализировало об окончании зимы, и Полнолунием Коры, поскольку растаявший днём снег ночью покрывался коркой.
В различное время года люди давали наименования полнолуниям, наблюдая за природой и подмечая происходящие в окружающей среде перемены. Так, в январе явление называют Полнолуние Волн, в феврале – Снежное (Голодное) Полнолуние, в апреле Полнолуние Рыб, в мае – Цветов, в июне – Клубники или Роз, в июле – Грома. В августе полнолуние характеризуется как красное, в сентябре – кукурузное, в октябре проводят параллель с сезоном охоты, в ноябре именуют ледяным, в декабре – Полнолунием длинной ночи.
Между тем в феврале в интернете появились фотоизображения «кровавой» Луны.
Автор: Воробьева Алина