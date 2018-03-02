Кристина Орбакайте рассказала о здоровье Аллы Пугачевой
Почти месяц среди представителей шоу-бизнеса не умолкают разговоры об операции Аллы Пугачевой. Дочь Примадонны Кристина Орбакайте рассказала, что ее мама чувствует себя просто прекрасно.
В СМИ то и дело появляется информация, что артистка удалила себе часть желудка, чтобы не набирать лишний вес. Пока общественность восхищается худобой Пугачевой, медики предрекают певице муки, поскольку резекция желудка не проходит бесследно.
Сама Примадонна отечественной эстрады никак не комментирует эту информацию, тем самым только подогревая интерес к своей персоне. Об операции молчат и ее близкие, в том числе Максим Галкин, который всегда сообщает новости о звездной супруге в социальных сетях.
Орбакайте рассказала журналистам, что сейчас Пугачева готовится к празднику желтых цветов. Его Алла Борисовна придумала несколько лет назад сама. Раньше все семейство ходило по Москве и вручало прохожим желтые цветы, а потом родственники оседали в уютном местечке. Теперь никто не знает, где происходить празднование, эту информацию Пугачева держит в секрете.
В СМИ то и дело появляется информация, что артистка удалила себе часть желудка, чтобы не набирать лишний вес. Пока общественность восхищается худобой Пугачевой, медики предрекают певице муки, поскольку резекция желудка не проходит бесследно.
Сама Примадонна отечественной эстрады никак не комментирует эту информацию, тем самым только подогревая интерес к своей персоне. Об операции молчат и ее близкие, в том числе Максим Галкин, который всегда сообщает новости о звездной супруге в социальных сетях.
Орбакайте рассказала журналистам, что сейчас Пугачева готовится к празднику желтых цветов. Его Алла Борисовна придумала несколько лет назад сама. Раньше все семейство ходило по Москве и вручало прохожим желтые цветы, а потом родственники оседали в уютном местечке. Теперь никто не знает, где происходить празднование, эту информацию Пугачева держит в секрете.
Автор: Валерия Орлова