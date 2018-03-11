Новые правила по кадастровой оценке недвижимости снизят на нее налоги
В 2018 году в Росреестре планируют нововведения по кадастровой оценке недвижимости. Стоимость земли должна максимально соответствовать рыночной, а это поспособствует снижению налогов.
Как отметили в Росреестре, до начала 2017 года цена недвижимости определялась независимыми экспертами, а утверждалась на уровне местных или региональных властей. В ведомстве остались недовольны работой оценщиков. В январе 2018 года, уточнили представители ведомства, комиссии по пересмотру кадастровой стоимости разобрали в 2,5 раза больше дел, нежели за аналогичный период 2017 года.
Новые правила оценки недвижимости, предполагающие приравнивание цены земли к рыночной, будут способствовать снижению налогов. Однако россиянам потребуется и при определении стоимости имущества и при ее перерасчете обращаться в соответствующие инстанции.
Ранее сообщалось, что нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать коммерческую недвижимость.
Как отметили в Росреестре, до начала 2017 года цена недвижимости определялась независимыми экспертами, а утверждалась на уровне местных или региональных властей. В ведомстве остались недовольны работой оценщиков. В январе 2018 года, уточнили представители ведомства, комиссии по пересмотру кадастровой стоимости разобрали в 2,5 раза больше дел, нежели за аналогичный период 2017 года.
Новые правила оценки недвижимости, предполагающие приравнивание цены земли к рыночной, будут способствовать снижению налогов. Однако россиянам потребуется и при определении стоимости имущества и при ее перерасчете обращаться в соответствующие инстанции.
Ранее сообщалось, что нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать коммерческую недвижимость.
Автор: Ева Вит