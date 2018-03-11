Ученые NASA намерены изменить представление об инопланетянах
Ученые NASA хотят изменить человеческое представление о жилых зонах, находящихся за пределами Земли, и о возможных инопланетянах. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Геолог из Лаборатории реактивного движения Синтия Филлипс работает над миссией по изучению луны Юпитера Европы с подземным океаном. Объект находится далеко за пределами жилой зоны, но астрономы не оставляют попыток доказать обратное.
На форуме SXSW делегация NASA обсудила, как ученые продолжат поиски обитаемых планет в Солнечной системе и за ее пределами. Земли найти трудно, потому что они малы, но это не указывает на их отсутствие.
Выдающимся открытием ученые назвали группу из семи планет TRAPPIST-1, окружающих красного карлика в 40 световых годах от Земли. Карлик оказался слишком холодным для возникновения жизни на одной из планет.
Доктор Тиффани Катария призвала коллега иначе взглянуть на признаки, характерные для формирования жизни. Например, луна Сатурна Ио имеет сотни вулканов, которые могут запустить процесс образования жидкой воды и стать началом зарождения жизни.
«Явное разнообразие планет говорит, что мы не можем быть предвзятыми. От нас требуется креативность и новый образ мышления», - рассказала Филлипс.
Ранее ученые собирались искать экзопланеты по звездным бурям.
Геолог из Лаборатории реактивного движения Синтия Филлипс работает над миссией по изучению луны Юпитера Европы с подземным океаном. Объект находится далеко за пределами жилой зоны, но астрономы не оставляют попыток доказать обратное.
На форуме SXSW делегация NASA обсудила, как ученые продолжат поиски обитаемых планет в Солнечной системе и за ее пределами. Земли найти трудно, потому что они малы, но это не указывает на их отсутствие.
Выдающимся открытием ученые назвали группу из семи планет TRAPPIST-1, окружающих красного карлика в 40 световых годах от Земли. Карлик оказался слишком холодным для возникновения жизни на одной из планет.
Доктор Тиффани Катария призвала коллега иначе взглянуть на признаки, характерные для формирования жизни. Например, луна Сатурна Ио имеет сотни вулканов, которые могут запустить процесс образования жидкой воды и стать началом зарождения жизни.
«Явное разнообразие планет говорит, что мы не можем быть предвзятыми. От нас требуется креативность и новый образ мышления», - рассказала Филлипс.
Ранее ученые собирались искать экзопланеты по звездным бурям.
Автор: Джанабилова Татьяна П