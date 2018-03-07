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Общество

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны
Весна 2018 года, скорее всего, оставит свой след в модной хронике. Дизайнеры назвали вещи и цвета, которые будут актуальными в ближайшие три месяца. Новый сезон наполнен широкой гаммой эмоций, буйством оттенков, элементами богатства и роскоши.

Блестки везде

Эта весна не обойдется без элементов, которые блестят и сияют на солнце. Выбирая такую одежду, необходимо не переборщить. Чтобы смотреться стильно, нужно надеть одну блестящую вещь, остальные же должны быть максимально простыми.

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны


Шиммеры и глиттеры стоит использовать и в макияже. Однако их наносить нужно или на глаза, или на губы.

Красный плащ

Если надеть красный плащ, то у женщины не получится остаться незамеченной в толпе. При выборе верхней одежды необходимо придерживаться классических вариантов. Важно, чтобы плащ имел пояс, подчеркивающий силуэт.

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны


«Дикий принт»

У дизайнеров весна ассоциируется с началом охоты. Поэтому в этом сезоне будет модным так называемый «дикий» принт. Стоит обратить внимание на тигровые, леопардовые и ягуаровые расцветки.

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны


Этой весной дизайны отказались от использования натурального меха и кожи. Однако образ они призывают компенсировать анималистичными принтами. При этом стоит не забывать, что можно надеть только одну вещь такой расцветки. Ее нужно сочетать с базовыми элементами гардероба.

Зеленый неон

Весна – пора, когда все расцветает. В связи с этим актуальным оттенком сезона является зеленый. Он является символом природы, свежим и бодрящим оттенком, особенно на фоне серости.

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны


Дизайнеры наделили классический цвет неоном и превратили его в классический травяной. Идеальным станет сочетание одежды и аксессуаров, выполненных в данном оттенке.

Модные эксперты предупреждают, что зеленый неон является довольно сложным и требовательным цветом. Вещи такой гаммы нужно выбирать с особой осторожностью, поскольку существует риск «потери лица» на фоне зелени.

Джинсы-варенки

Этот элемент одежды будто переживает второе рождения. Теперь дома не нужно устраивать предприятие красильной мастерской. Эти джинсы будут красоваться на витринах всех магазинов.

Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны


Однако это не значит, что можно снова надевать брюки, которые были модными 20 лет тому назад. В этом сезоне актуальными будут разводы, похожие на далекие космические галактики. Если говорить о градиенте. то светлый тон должен переходить в темный.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:03
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