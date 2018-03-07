Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной 2018, тренды весны

Эта весна не обойдется без элементов, которые блестят и сияют на солнце. Выбирая такую одежду, необходимо не переборщить. Чтобы смотреться стильно, нужно надеть одну блестящую вещь, остальные же должны быть максимально простыми.Шиммеры и глиттеры стоит использовать и в макияже. Однако их наносить нужно или на глаза, или на губы.Если надеть красный плащ, то у женщины не получится остаться незамеченной в толпе. При выборе верхней одежды необходимо придерживаться классических вариантов. Важно, чтобы плащ имел пояс, подчеркивающий силуэт.У дизайнеров весна ассоциируется с началом охоты. Поэтому в этом сезоне будет модным так называемый «дикий» принт. Стоит обратить внимание на тигровые, леопардовые и ягуаровые расцветки.Этой весной дизайны отказались от использования натурального меха и кожи. Однако образ они призывают компенсировать анималистичными принтами. При этом стоит не забывать, что можно надеть только одну вещь такой расцветки. Ее нужно сочетать с базовыми элементами гардероба.Весна – пора, когда все расцветает. В связи с этим актуальным оттенком сезона является зеленый. Он является символом природы, свежим и бодрящим оттенком, особенно на фоне серости.Дизайнеры наделили классический цвет неоном и превратили его в классический травяной. Идеальным станет сочетание одежды и аксессуаров, выполненных в данном оттенке.Модные эксперты предупреждают, что зеленый неон является довольно сложным и требовательным цветом. Вещи такой гаммы нужно выбирать с особой осторожностью, поскольку существует риск «потери лица» на фоне зелени.Этот элемент одежды будто переживает второе рождения. Теперь дома не нужно устраивать предприятие красильной мастерской. Эти джинсы будут красоваться на витринах всех магазинов.Однако это не значит, что можно снова надевать брюки, которые были модными 20 лет тому назад. В этом сезоне актуальными будут разводы, похожие на далекие космические галактики. Если говорить о градиенте. то светлый тон должен переходить в темный.