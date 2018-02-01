Александр Плющенко возглавил ТОП самых стильных детей звезд российского шоу-бизнеса
Дети знаменитостей априори становятся популярными с малого возраста. Некоторые из них даже не пошли в школу, но уже имеют собственные аккаунты в Instagram с множеством подписчиков. Эксперты составили ТОП наиболее стильных детей знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, который возглавил Александр Плющенко.
Александр Плющенко
Александр Плющенко является сыном продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Несмотря на то, что мальчику всего пять лет, он уже зарабатывает деньги, принимая участие в различных модных показах и фотосессиях. Родители ласково называют мальчика Гном Гномыч, Яна Рудковская ведет ее аккаунт в Inatagram, число подписчиков близится к 300 тысячам.
Александр Плющенко одет как с иголочки, за этим следит его знаменитая мама Яна Рудковская, которую считают едва ли не главной модницей российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка постоянно посещает модные показы, дружит с многими дизайнерами с мировым именем.
Карьера маленького Саши складывается весьма успешно. Он активно снимается в различных рекламных кампаниях, уже успел попасть на обложки топовых журналов и принять участие в Неделе моды в Париже.
Нужно сказать еще об одном достижении Александра Плющенко. Гены титулованного чемпиона по фигурному катанию дали о себе знать. Сейчас день маленького мальчика буквально расписано по минутам. Он занимается в академии своего отца Евгения Плющенко, где делает значительные успехи на льду. Зимой Гном Гномыч великолепно исполнил маленького Щелкунчика в одноименном представлении, спродюссированом Яной Рудковской. Раньше родители думали, что мальчик станет футболистом, но теперь очевидно, что в звездной семье растет будущий олимпийский чемпион.
Маруся Бородина
Маруся Бородина (Будагова) является дочерью телеведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Юрия Будагова. В июне прошлого года девочке исполнилось 8 лет. Малышка является довольно публичной личностью, постоянно сопровождает знаменитую маму на светских мероприятиях.
Маруся была желанным ребенком в семье. Когда тест на беременность показал положительный результат, Ксения Бородина не могла поверить, что станет мамой. Девочка является отличницей в школе, занимается английским языком и художественной гимнастикой, где делает значительные успехи, принимая участие в различных соревнованиях.
Одевается Маруся Бородина довольно стильно. Нужно и сказать, что и у самой телеведущей с этим нет проблем. Ксения Бородина владеет собственной линией одежды. Старшая дочь знаменитости активно снимается в рекламных кампаниях бренда.
На фотографиях Марусю можно увидеть в разных образах – джинсах и бомберах, а также самых настоящих платьях принцессы.
Ариела Устименко-Вайнштейн
Ариела Устименко-Вайнштейн является дочерью многодетной мамы и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. 5-летняя малышка уже давно снимается в рекламы. Также она является лицом собственной бренда своей знаменитой мамы. Оксана Самойлова не раз говорила, что дочери эта работа определенно нравится, не исключено, что в будущем она пойдет по стопам родительницы.
Ариелла с удовольствием примиряет модные наряды и позирует перед камерой. Часто фотографии девочки можно увидеть в профиле Оксаны Самойловой в социальной сети Instagram.
Алина Белькевич
Алина Белькевич является старшей дочерью певицы и телеведущей Анны Седоковой и ныне покойного футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Девочка уже давно ведет собственный блог, на него подписаны свыше 127 тысяч пользователей.
Алина Белькевич регулярно публикует фотографии в самых различных образах. Как и любой подросток, дочь Седоковой следит за модными тенденциями, смотрит мастер-классы, пробует новые образы.
Алина Белькевич часто выходит в свет со знаменитой мамой. Она также приняла участие в тревел-реалити «Вокруг света во время декрета», где вместе с Анной Седокой в ее крестницей Полиной путешествовала по миру.
Анджелина Летиция Смерфит
Девочка является дочерью экс-участницы телепроекта «Дома-2» Виктории Бони и бизнесмена Александра Смерфита. Поклонники знаменитости не перестают восхищаться ее копией Анджелиной, ведь малышка растет самой настоящей красавицей и модницей.
В большинстве случаев девочку можно видеть в милых платьях нежных тонов.
Соня Киперман
Соня Киперман является старшей дочерью певицы и телеведущей Веры Брежневой, в прошлом году девочке исполнилось 16 лет. За обновлениями ее профиля в социальной сети Instagram следят свыше 140 тысяч пользователей.
Соня Киперман уже давно стала популярной, ведь, несмотря на свой возраст, она уже успела заключить контракты со многими популярными брендами, среди которых Dolce&Gabbana,. Также дочь Веры Брежневой попробовала себя в качестве актрисы. Так, Киперман снялась популярном сериале «Дневники вампира».
Алиса Юнусова
Алиса Юнусова является дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка появилась на свет три года назад, когда родители состояли в гражданском браке. Ребенок не скрепил союз знаменитостей, так как практически сразу они расстались.
За жизнью маленькой Алисы следят миллионы человек. Сейчас в связи с занятостью родителей воспитанием малышки занимается мама Тимати Симона. Девочка посещает самые различные кружки – танцы, гимнастику, вокал, английский. В январе нынешнего года во время совместного отдыха с папой и бабушкой Алиса впервые стала на серф, это увлечение является самым любимым у Тимати.
Одевается девочка по самым последним модным тенденциям. Ее можно видеть, как в спортивных вещах, так и в пышных платьях.
Александр Плющенко
Александр Плющенко является сыном продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Несмотря на то, что мальчику всего пять лет, он уже зарабатывает деньги, принимая участие в различных модных показах и фотосессиях. Родители ласково называют мальчика Гном Гномыч, Яна Рудковская ведет ее аккаунт в Inatagram, число подписчиков близится к 300 тысячам.
Александр Плющенко одет как с иголочки, за этим следит его знаменитая мама Яна Рудковская, которую считают едва ли не главной модницей российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка постоянно посещает модные показы, дружит с многими дизайнерами с мировым именем.
Карьера маленького Саши складывается весьма успешно. Он активно снимается в различных рекламных кампаниях, уже успел попасть на обложки топовых журналов и принять участие в Неделе моды в Париже.
Нужно сказать еще об одном достижении Александра Плющенко. Гены титулованного чемпиона по фигурному катанию дали о себе знать. Сейчас день маленького мальчика буквально расписано по минутам. Он занимается в академии своего отца Евгения Плющенко, где делает значительные успехи на льду. Зимой Гном Гномыч великолепно исполнил маленького Щелкунчика в одноименном представлении, спродюссированом Яной Рудковской. Раньше родители думали, что мальчик станет футболистом, но теперь очевидно, что в звездной семье растет будущий олимпийский чемпион.
Маруся Бородина
Маруся Бородина (Будагова) является дочерью телеведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Юрия Будагова. В июне прошлого года девочке исполнилось 8 лет. Малышка является довольно публичной личностью, постоянно сопровождает знаменитую маму на светских мероприятиях.
Маруся была желанным ребенком в семье. Когда тест на беременность показал положительный результат, Ксения Бородина не могла поверить, что станет мамой. Девочка является отличницей в школе, занимается английским языком и художественной гимнастикой, где делает значительные успехи, принимая участие в различных соревнованиях.
Одевается Маруся Бородина довольно стильно. Нужно и сказать, что и у самой телеведущей с этим нет проблем. Ксения Бородина владеет собственной линией одежды. Старшая дочь знаменитости активно снимается в рекламных кампаниях бренда.
На фотографиях Марусю можно увидеть в разных образах – джинсах и бомберах, а также самых настоящих платьях принцессы.
Ариела Устименко-Вайнштейн
Ариела Устименко-Вайнштейн является дочерью многодетной мамы и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. 5-летняя малышка уже давно снимается в рекламы. Также она является лицом собственной бренда своей знаменитой мамы. Оксана Самойлова не раз говорила, что дочери эта работа определенно нравится, не исключено, что в будущем она пойдет по стопам родительницы.
Ариелла с удовольствием примиряет модные наряды и позирует перед камерой. Часто фотографии девочки можно увидеть в профиле Оксаны Самойловой в социальной сети Instagram.
Алина Белькевич
Алина Белькевич является старшей дочерью певицы и телеведущей Анны Седоковой и ныне покойного футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Девочка уже давно ведет собственный блог, на него подписаны свыше 127 тысяч пользователей.
Алина Белькевич регулярно публикует фотографии в самых различных образах. Как и любой подросток, дочь Седоковой следит за модными тенденциями, смотрит мастер-классы, пробует новые образы.
Алина Белькевич часто выходит в свет со знаменитой мамой. Она также приняла участие в тревел-реалити «Вокруг света во время декрета», где вместе с Анной Седокой в ее крестницей Полиной путешествовала по миру.
Анджелина Летиция Смерфит
Девочка является дочерью экс-участницы телепроекта «Дома-2» Виктории Бони и бизнесмена Александра Смерфита. Поклонники знаменитости не перестают восхищаться ее копией Анджелиной, ведь малышка растет самой настоящей красавицей и модницей.
В большинстве случаев девочку можно видеть в милых платьях нежных тонов.
Соня Киперман
Соня Киперман является старшей дочерью певицы и телеведущей Веры Брежневой, в прошлом году девочке исполнилось 16 лет. За обновлениями ее профиля в социальной сети Instagram следят свыше 140 тысяч пользователей.
Соня Киперман уже давно стала популярной, ведь, несмотря на свой возраст, она уже успела заключить контракты со многими популярными брендами, среди которых Dolce&Gabbana,. Также дочь Веры Брежневой попробовала себя в качестве актрисы. Так, Киперман снялась популярном сериале «Дневники вампира».
Алиса Юнусова
Алиса Юнусова является дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка появилась на свет три года назад, когда родители состояли в гражданском браке. Ребенок не скрепил союз знаменитостей, так как практически сразу они расстались.
За жизнью маленькой Алисы следят миллионы человек. Сейчас в связи с занятостью родителей воспитанием малышки занимается мама Тимати Симона. Девочка посещает самые различные кружки – танцы, гимнастику, вокал, английский. В январе нынешнего года во время совместного отдыха с папой и бабушкой Алиса впервые стала на серф, это увлечение является самым любимым у Тимати.
Одевается девочка по самым последним модным тенденциям. Ее можно видеть, как в спортивных вещах, так и в пышных платьях.
Автор: Валерия Орлова