Александр Плющенко возглавил ТОП самых стильных детей звезд российского шоу-бизнеса

Александр Плющенко является сыном продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Несмотря на то, что мальчику всего пять лет, он уже зарабатывает деньги, принимая участие в различных модных показах и фотосессиях. Родители ласково называют мальчика Гном Гномыч, Яна Рудковская ведет ее аккаунт в Inatagram, число подписчиков близится к 300 тысячам.Александр Плющенко одет как с иголочки, за этим следит его знаменитая мама Яна Рудковская, которую считают едва ли не главной модницей российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка постоянно посещает модные показы, дружит с многими дизайнерами с мировым именем.Карьера маленького Саши складывается весьма успешно. Он активно снимается в различных рекламных кампаниях, уже успел попасть на обложки топовых журналов и принять участие в Неделе моды в Париже.Нужно сказать еще об одном достижении Александра Плющенко. Гены титулованного чемпиона по фигурному катанию дали о себе знать. Сейчас день маленького мальчика буквально расписано по минутам. Он занимается в академии своего отца Евгения Плющенко, где делает значительные успехи на льду. Зимой Гном Гномыч великолепно исполнил маленького Щелкунчика в одноименном представлении, спродюссированом Яной Рудковской. Раньше родители думали, что мальчик станет футболистом, но теперь очевидно, что в звездной семье растет будущий олимпийский чемпион.Маруся Бородина (Будагова) является дочерью телеведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Юрия Будагова. В июне прошлого года девочке исполнилось 8 лет. Малышка является довольно публичной личностью, постоянно сопровождает знаменитую маму на светских мероприятиях.Маруся была желанным ребенком в семье. Когда тест на беременность показал положительный результат, Ксения Бородина не могла поверить, что станет мамой. Девочка является отличницей в школе, занимается английским языком и художественной гимнастикой, где делает значительные успехи, принимая участие в различных соревнованиях.Одевается Маруся Бородина довольно стильно. Нужно и сказать, что и у самой телеведущей с этим нет проблем. Ксения Бородина владеет собственной линией одежды. Старшая дочь знаменитости активно снимается в рекламных кампаниях бренда.На фотографиях Марусю можно увидеть в разных образах – джинсах и бомберах, а также самых настоящих платьях принцессы.Ариела Устименко-Вайнштейн является дочерью многодетной мамы и модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. 5-летняя малышка уже давно снимается в рекламы. Также она является лицом собственной бренда своей знаменитой мамы. Оксана Самойлова не раз говорила, что дочери эта работа определенно нравится, не исключено, что в будущем она пойдет по стопам родительницы.Ариелла с удовольствием примиряет модные наряды и позирует перед камерой. Часто фотографии девочки можно увидеть в профиле Оксаны Самойловой в социальной сети Instagram.Алина Белькевич является старшей дочерью певицы и телеведущей Анны Седоковой и ныне покойного футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Девочка уже давно ведет собственный блог, на него подписаны свыше 127 тысяч пользователей.Алина Белькевич регулярно публикует фотографии в самых различных образах. Как и любой подросток, дочь Седоковой следит за модными тенденциями, смотрит мастер-классы, пробует новые образы.Алина Белькевич часто выходит в свет со знаменитой мамой. Она также приняла участие в тревел-реалити «Вокруг света во время декрета», где вместе с Анной Седокой в ее крестницей Полиной путешествовала по миру.Девочка является дочерью экс-участницы телепроекта «Дома-2» Виктории Бони и бизнесмена Александра Смерфита. Поклонники знаменитости не перестают восхищаться ее копией Анджелиной, ведь малышка растет самой настоящей красавицей и модницей.В большинстве случаев девочку можно видеть в милых платьях нежных тонов.Соня Киперман является старшей дочерью певицы и телеведущей Веры Брежневой, в прошлом году девочке исполнилось 16 лет. За обновлениями ее профиля в социальной сети Instagram следят свыше 140 тысяч пользователей.Соня Киперман уже давно стала популярной, ведь, несмотря на свой возраст, она уже успела заключить контракты со многими популярными брендами, среди которых Dolce&Gabbana,. Также дочь Веры Брежневой попробовала себя в качестве актрисы. Так, Киперман снялась популярном сериале «Дневники вампира».Алиса Юнусова является дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка появилась на свет три года назад, когда родители состояли в гражданском браке. Ребенок не скрепил союз знаменитостей, так как практически сразу они расстались.За жизнью маленькой Алисы следят миллионы человек. Сейчас в связи с занятостью родителей воспитанием малышки занимается мама Тимати Симона. Девочка посещает самые различные кружки – танцы, гимнастику, вокал, английский. В январе нынешнего года во время совместного отдыха с папой и бабушкой Алиса впервые стала на серф, это увлечение является самым любимым у Тимати.Одевается девочка по самым последним модным тенденциям. Ее можно видеть, как в спортивных вещах, так и в пышных платьях.