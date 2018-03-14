Уфологи обнаружили на Марсе статую бога ацтеков
Уфологам при изучении снимков Марса удалось обнаружить на поверхности планеты объект, который напоминает статую древнего бога ацтеков. Об этом сообщается на страницах специздания.
Скотт Уоринг поделился видео уфолога-любителя, зарегистрированного на просторах YouTube под псевдонимом UFOvni2012. В ролике продолжительностью более трех минут эксперт рассказывает о том, что смог обнаружить странный объект на Марсе при изучении снимков планеты, полученных от NASA. Уфолог решил, что находка очень напоминает статую времен существования ацтеков, и посредством сравнения пытается предоставить доказательства своей теории. Просмотреть видео успели более 6 тысяч раз.
Скотт Уоринг согласился с гипотезой своего коллеги. Более того, он убежден, что это очередной шаг к тому, чтобы правительства ряда стран наконец-то перестали скрывать свидетельства существования НЛО.
Как информировали “Актуальные новости” общественность ранее, ученых NASA несколько смутили необычные скалы на поверхности Красной планеты.
Скотт Уоринг поделился видео уфолога-любителя, зарегистрированного на просторах YouTube под псевдонимом UFOvni2012. В ролике продолжительностью более трех минут эксперт рассказывает о том, что смог обнаружить странный объект на Марсе при изучении снимков планеты, полученных от NASA. Уфолог решил, что находка очень напоминает статую времен существования ацтеков, и посредством сравнения пытается предоставить доказательства своей теории. Просмотреть видео успели более 6 тысяч раз.
Скотт Уоринг согласился с гипотезой своего коллеги. Более того, он убежден, что это очередной шаг к тому, чтобы правительства ряда стран наконец-то перестали скрывать свидетельства существования НЛО.
Как информировали “Актуальные новости” общественность ранее, ученых NASA несколько смутили необычные скалы на поверхности Красной планеты.
Автор: Марина Вебер