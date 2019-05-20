Ученые: Из-за распространения ЭКО люди не смогут зачать ребенка без вмешательства технологий
Благодаря ЭКО не способные иметь детей люди могут обзавестись ребенком, однако эта практика создает ряд рисков в будущем. В частности, ученые опасаются, что люди не смогут зачать детей без вмешательства технологий.
По убеждениям доктора Ханса Ханевика, неспособность зачать ребенка является частью естественного отбора, но ЭКО таковой нарушает. В частности, благодаря искусственному оплодотворению шанс на развитие появляется у тех генов, которые в условиях природы погибли бы вместе с носителем. Существует риск, что наследники такой пары тоже окажутся не в состоянии зачать ребенка без задействования в процессе репродуктивных технологий. Если таких детей родится много, геном человека может измениться.
Ориентируясь на принцип эволюции, Ханевик допускает, что последующие поколения окажутся адаптированы на генетическом уровне к среде, в которой воспроизводство имеет зависимость от технологий. Доктор не выступает с критикой ЭКО, но призывает изучить влияние процедуры на будущие поколения.