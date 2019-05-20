В Татарстане неожиданно выпал снег

Снег выпал в Татарстане утром воскресенья, 19 мая. Сразу несколько жителей города опубликовали на просторах соцсетей фото заснеженных улиц. Осадки из-за успевшей повыситься температуры быстро растаяли.В местном Гидрометцентре на ближайшие дни прогнозировали только дождь, также местами могут наблюдаться заморозки, поскольку температурные показатели могут опускаться до -2 градусов. В ночь с 21 на 22 мая в Татарстане прогнозируется до -1 градуса, на фоне чего объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также: Мужчина из Ангарска получит 95 тысяч рублей от страховой после падения телефона в Байкал

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o