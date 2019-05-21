EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Компания Google представила новые «умные» Android-очки дополненной реальности

Корпорация Google презентовала новый вариант «умных» Android-очков, получивший название Glass Enterprise Edition-2. Новинка с усовершенствованным программным обеспечением отличается от предшественника большей производительностью.
Компания Google представила новые «умные» Android-очки дополненной реальности

Устройство базируется на чипе Snapdragon XR1 от Qualcomm, позиционирующимся как первая платформа Extended Reality (расширенная реальность). Разработчикам Google за счет этого удалось увеличить время функционирования гаджета в автономном режиме и повысить его производительность, особенно для задач ИИ. Работой «умных» очков управляет ОС Android, что упрощает создание для них специальных приложений.

Новинка, как и предшественник, имеет небольшой проектор для трансляции виртуальных изображений. Smart-очки наделили 8-мегапиксельной встроенной камерой с улучшенным, как заявлено, качеством съемки потокового видео, АКБ на 820 мА•ч, а также USB-портом Type-C для подзарядки.

Основу конструкции составляет прочная оправа Smith Optics, придающая гаджету вид привычных очков и делающая его менее громоздким в сравнении с конкурентами типа Magic Leap или Microsoft HoloLens. Стоимость устройства Glass Enterprise Edition-2, представленного Google, равняется примерно $1000. Прибор не поступит в розничную продажу, а будет доступен лишь для представителей бизнес-сферы.

Читайте также: Huawei может выпустить собственный аналог Android

Автор: Ева Вит
Сегодня, 10:08


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Apple активно предлагает обменять старый iPhone на новый
В AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны по соотношению
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 10:33 В Москве украли знак "Запрещено разговаривать с
21.05, 10:31 Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России
21.05, 10:24 Мария Миронова призналась, что влюбилась во Вьетнам
21.05, 10:19 Дебют купе-кроссовера Skoda Vision GT состоится в июне
21.05, 10:14 Доступность информации становится мотивацией для выбора
21.05, 10:08 Компания Google представила новые «умные» Android-очки
21.05, 10:03 Новая жена Александра Цекало покрасовалась с голой
21.05, 09:59 Ученые: Зауроподы Юрского периода ходили на «каблуках»
21.05, 09:53 Минторг США временно вернул Huawei права на Android
21.05, 09:48 Пэрис Хилтон: "Ким Кардашьян напрасно недооценивают"
21.05, 09:40 Журналист из Чехии назвал причину «нелюбви» Запада к
21.05, 09:33 Эксперты рассказали о пользе и опасности гиалуроновой
21.05, 09:29 Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови
21.05, 09:22 Певица Алена Апина осталась без любимой работы
21.05, 09:16 Исполнитель роли Брана Старка был поражен судьбой своего
21.05, 09:11 Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
21.05, 09:05 Эксперты призвали женщин отказаться от использования
21.05, 09:03 Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос.
21.05, 08:57 В YouTube выступление Сергея Лазарева на “Евровидении”
21.05, 08:44 “Внук или сын?”: Валерий Меладзе озадачил снимком с