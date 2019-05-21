Компания Google представила новые «умные» Android-очки дополненной реальности
Корпорация Google презентовала новый вариант «умных» Android-очков, получивший название Glass Enterprise Edition-2. Новинка с усовершенствованным программным обеспечением отличается от предшественника большей производительностью.
Устройство базируется на чипе Snapdragon XR1 от Qualcomm, позиционирующимся как первая платформа Extended Reality (расширенная реальность). Разработчикам Google за счет этого удалось увеличить время функционирования гаджета в автономном режиме и повысить его производительность, особенно для задач ИИ. Работой «умных» очков управляет ОС Android, что упрощает создание для них специальных приложений.
Новинка, как и предшественник, имеет небольшой проектор для трансляции виртуальных изображений. Smart-очки наделили 8-мегапиксельной встроенной камерой с улучшенным, как заявлено, качеством съемки потокового видео, АКБ на 820 мА•ч, а также USB-портом Type-C для подзарядки.
Основу конструкции составляет прочная оправа Smith Optics, придающая гаджету вид привычных очков и делающая его менее громоздким в сравнении с конкурентами типа Magic Leap или Microsoft HoloLens. Стоимость устройства Glass Enterprise Edition-2, представленного Google, равняется примерно $1000. Прибор не поступит в розничную продажу, а будет доступен лишь для представителей бизнес-сферы.