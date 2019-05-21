Эксперты назвали главные ошибки водителей с кондиционером и способы охладить авто без него

Одной из главных ошибок является неправильный выбор направления воздуха, из-за чего эффект от использования кондиционера почти незаметен. Нужно нацеливать его не на лица пассажиров или водителя, а вверх для равномерной циркуляции. Также лучше включать кондиционер с самого утра, но не когда станет жарко, поскольку это позволит ему поддерживать комфортную температуру, а не остужать нагретый автомобиль. Сразу после того, как водитель сел в машину, эксперты советуют запускать рециркуляцию, это позволит охладить транспорт в разы быстрее. Как только авто остынет, необходимо переключить кондиционер на стандартный режим, чтобы холодный воздух распределялся более равномерно.Перед посадкой в авто рекомендовано открыть все двери и проветрить салон. Это опустит температуру внутри на несколько градусов, а остудить машину будет намного проще. Нельзя забывать о техобслуживании кондиционера, что включает регулярную смену фильтров и хладагента.Охладить авто можно и до включения кондиционера, для чего есть несколько трюков. К примеру, можно использовать жалюзи или шторки для машины, что защитит салон от попадания солнечных лучей и уменьшит нагревание. Находясь в пробке, важно периодически давать кондиционеру отдохнуть, чтобы он успел оптимизироваться. Эффективным станет и светлый салон, ведь такие оттенки нагреваются меньше темных.

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Автор: Марина Вебер

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