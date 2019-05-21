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Наука

Несчастливый брак может стать угрозой для жизни мужчины

Израильские ученые нашли и статистически доказали взаимосвязь между уровнем счастья в браке и вероятностью смерти от инсульта. Как оказалось, плохие отношения в супружестве влияют на здоровье мужчин не меньше чем диабет.
Несчастливый брак может стать угрозой для жизни мужчины

34 года посвятили работники Тель-Авивского университета наблюдениям за 10 тысячами добровольцев. На момент начала сбора данных возраст испытуемых составлял 49 лет.

При сопоставлении полученной итоговой информации, специалисты пришли к выводу, что риск наступления инсульта является одинаковым для людей, которые состоят в несчастливом браке и тех, кто живет без пары.

Этот долгосрочный эксперимент показал, что между семейным статусом мужчины и его предрасположенностью к нарушениям мозгового кровообращения есть взаимосвязь. Риск инсульта у холостых на 64% выше, чем у тех, кто живет в счастливом браке. Это уточнение является очень важным, потому что в случае несчастливой супружеской жизни, опасность возникновения заболевания повышается на все те же 64%.

Как утверждают авторы исследования, несчастливые отношения влияют на здоровье сильной половины человечества с той же интенсивностью, что и сахарный диабет. Ведь при возникновении последнего, угроза инсульта увеличивается в четыре раза.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 12:41


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