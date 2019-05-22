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Здоровье

Названы 6 причин для ежедневного употребления мёда

Эксперты в области медицины и здоровья назвали 6 причин для ежедневного употребления мёда. Несмотря на несомненную пользу данного продукта для здоровья, его дозировка и применение должны согласовываться с врачами.
Названы 6 причин для ежедневного употребления мёда

Употребление меда каждый день поможет нормализовать кровяное давление. Это происходит из-за большого количества поступающей в организм глюкозы и сигнала в гипоталамусе о полученном удовольствии. Таким образом происходит активация парасимпатической нервной системы, благотворно влияющей на показатели давления. Кроме того, содержащий калий, магний, железо, натрий и аскорбиновую кислоту мёд снижает количество холестерина и улучшает тонус сердечной мышцы. Этот продукт является эффективным средством профилактики и борьбы с кашлем. При болях в горле врачи рекомендуют делать медовые ингаляции.

Мёд обладает бактерицидными свойствами, имея противовоспалительный эффект, поэтому его можно применять как мазь для ран. Учёные в результате исследования на лабораторных грызунах доказали, этот натуральный продукт имеет положительное влияние на память и общее здоровье организма, действуя также как успокоительное средство.

Можно использовать мёд и для оздоровления кожи. После пилинга заметен подтягивающий эффект, из организма выводятся вредные вещества, очищаются поры и получает питание кожный покров.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 10:25


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