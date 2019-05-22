Сын Вилли Токарева отказался говорить о госпитализации отца
Новость о том, что знаменитый шансонье Вилли Токарев попал в реанимацию, появилась 22 мая. Сообщалось, что медики борются за жизнь 84-летнего артиста.
Вилли Токарев якобы сам обратился в одну из клиник Москвы, где ему стало хуже. Журналисты "Телепрограммы" попытались узнать подробности о состоянии артиста, однако дозвониться до его официальных представителей не удалось. Позже получилось поговорить с сыном Вилли Токарева, однако и он отказался говорить о госпитализации отца. По словам наследника, он не дает на эту тему комментариев, понимает, что это просто журналистская работа, и с удовольствием бы помог, но не может.
По информации СМИ, Вилли Токарев находится в тяжелом состоянии. Остальные подробности выясняются. В социальных сетях Вилли Токарев появлялся в последний раз 28 апреля. Тогда знаменитый артист опубликовал поздравление с Великим Праздником Светлой Пасхи.