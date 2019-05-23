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Экономика

В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»

В России около 84% граждан признались, что не против «зарплатного рабства» и обычно не интересуются условиями сотрудничества с другими банками. Опрос провели эксперты «Левада-центра».
В России 84% граждан оказались не против «зарплатного рабства»

Согласно результатам проведенного опроса, 29% респондентов хотели бы иметь возможность самостоятельно выбирать банк для хранения зарплаты без обязательного уведомления о своем решении работодателя. 64% россиян безразлично, в каком финансовом учреждении обслуживается их компания.

66% граждан пожаловались, что при трудоустройстве наниматель не предоставил им права выбора банка, предложив только одно учреждения для получения окладов. 2% респондентов затруднились с ответом, остальные имели возможность выбрать банк. 39% россиян недовольны высокой комиссией, снимаемой со счета при обналичивании средств.

В России закон об отмене «зарплатного рабства» действует с 2014 года. Документ позволяет гражданам выбирать банк для перевода окладов. В начале года частные финансовые организации пожаловались на монополию в сегменте зарплатных проектов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:19


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