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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап вместе сбросили 50 килограмм при подготовке к свадьбе

Известная пара украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских, которые недавно рассекретили свои отношения совместным походом в ЗАГС, серьезно подошли к подготовке к свадьбе. Артисты вместе сбросили около 50 килограмм.
Настя Каменских и Потап вместе сбросили 50 килограмм при подготовке к свадьбе

Еще недавно Алексей Потапенко (Потап) писал своим фанатам, что сбрасывает вес под влиянием своей возлюбленной. Тогда певец сообщил о потере 29 килограмм и о том, что теперь имеет мотивацию к работе над собой.

Будущая супруга репера решила сбросить лишнее, когда весы достигли отметки в 80 килограмм. При росте в 173 сантиметра, увеличившиеся пропорции Насти Каменских стали поводом для обсуждения в средствах массовой информации. Журналисты и фанаты заговорили о беременности певицы. Такой стимул помог Каменских взять себя в руки, заняться спортом и следить за питанием.
Настя Каменских и Потап вместе сбросили 50 килограмм при подготовке к свадьбе

На момент свадьбы Потапа весил 111 килограмм, а его супруга смогла уменьшить свои показатели до 60 килограмм. В итоге молодожены на своем празднике выглядели лучше, чем на ранних этапах карьеры.
Настя Каменских и Потап вместе сбросили 50 килограмм при подготовке к свадьбе

Чтобы подчеркнуть изменения в фигуре, певица выбрала облегающее свадебное платье с глубоким декольте, а Потап предстал перед публикой в кремовом костюме. Потеряв полсотни килограммов на двоих, звезды эстрады могли не беспокоиться о том, что светлое будет их полнить.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 12:22


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