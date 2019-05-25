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Шоу-бизнес

Сын Анфисы Чеховой распрощался с первой любовью из детского сада

Анфиса Чехова рассказала фанатам, что ее сын Соломон распрощался с первой любовь, которую встретил в детском саду. Соответствующий пост, дополненный серией фотографий, ведущая разместила в микроблоге Instagram.
Сын Анфисы Чеховой распрощался с первой любовью из детского сада

На представленных снимках Соломон, облаченный в джинсы и красную футболку, обнимается с льнувшей в нему девочкой в красивом платье принцессы. На другом кадре маленькая Даша Орлова в балетной пачке обвивает руками шею одногруппника.

"Не знаю никого милее этой парочки. Наши беспечные денечки закончились, потому что осенью мы идем в первый класс. Время несется, как скаковая лошадь", - написала Чехова.


Фолловеры написали, что любовь Соломона умна не по годам, поскольку сразу приметила выгодную партию. Многие считают, что сын Чеховой всегда будет ловить восхищенные женские взгляды, так как вырастет настоящим красавчиком. Обычно такие роскошные детки получаются у смешанных пар, а этот как раз случай ведущей.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:19


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