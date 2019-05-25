Сын Анфисы Чеховой распрощался с первой любовью из детского сада

"Не знаю никого милее этой парочки. Наши беспечные денечки закончились, потому что осенью мы идем в первый класс. Время несется, как скаковая лошадь", - написала Чехова.

На представленных снимках Соломон, облаченный в джинсы и красную футболку, обнимается с льнувшей в нему девочкой в красивом платье принцессы. На другом кадре маленькая Даша Орлова в балетной пачке обвивает руками шею одногруппника.Фолловеры написали, что любовь Соломона умна не по годам, поскольку сразу приметила выгодную партию. Многие считают, что сын Чеховой всегда будет ловить восхищенные женские взгляды, так как вырастет настоящим красавчиком. Обычно такие роскошные детки получаются у смешанных пар, а этот как раз случай ведущей.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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