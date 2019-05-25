Эмманюэль Сенье раскритиковала Квентина Тарантино за «Однажды в Голливуде»

«В Голливуде не обращают внимание на людей. Вы растоптали Романа и сделали из него изгоя. Нет, я не критикую сам фильм, а высказываю недовольство поведением режиссера», - написала Сенье.

«Однажды в Голливуде» рассказывает о жизни и событиях, произошедшей с Шерон Тейт, являвшейся первой женой Полански. Сенье не понимает, как режиссер мог без согласия родных использовать чужую трагическую историю.Поклонники полностью поддержали актрису, заявив, что нельзя пиариться и делать карьеру на боли людей. Многие, посмотрев фильм, испытали злость, изумление и презрение к создателям.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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