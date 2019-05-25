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Авто

Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской

Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской. Названы модели японского, корейского и французского производства, присутствующие на российском рынке.
Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской

Список открывает Hyundai Santa Fe, модель во втором поколении получила современный дизайн с прицелом на европейский рынок. Подвеска выхаживает долгое время, наряду с этим проблемой считают относительно скорый выход из строя передних стоек. Далее следует Suzuki Grand Vitara, машина отличается высоким качеством сборки, полным приводом и крепкой ходовой частью. Вместе с тем «зажатая» подвеска с коротким ходом не дает реализовать потенциал в полной мере. На третьей позиции находится кроссовер Renault Kaptur, машина построена на «тележке» Duster, отлично показавшей себя при эксплуатации в России. Кроссовер имеет высокий клиренс, выпускается версия с полным приводом. Второе место занимает Toyota RAV4, модель отличается надежностью, у неё мало уязвимых мест.

Лидером ТОП-5 признали кроссовер Renault Duster, подвеска машины вынослива и проста, запчасти доступны благодаря приемлемой стоимости. Характеристики проходимости данной модели выше, чем у многих других внедорожников, считают эксперты.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:41


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