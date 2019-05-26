Астрологи перечислили знаки зодиака, испытывающие наибольшие трудности при вступлении в брак
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сложнее всего решиться на долгосрочные отношения и вступить в брак. По мнению специалистов, эти проблемы затрагивают четыре звёздных символа.
Первым знаком зодиака является Близнецы, период которого по звёздному календарю длится с 21 мая по 20 июня. Люди, роившиеся в этих числах, имеют активный характер. Они стремятся к приключениям и новым знакомствам, но, как правило, им не нужны долгие отношения и от них они быстро устают. В итоге нередко Близнецы расстаются с партнёрами, бросаясь в новые увлекательные поиски. Далее следуют Девы, рождающиеся с 23 августа по 22 сентября. Этому знаку свойственен перфекционизм. Партнёр, не соответствующий всем нормам носителя этого зодиака, не сможет оправдать его ожидания и в итоге исчезнет из его жизни. Тем не менее, тем, кому удастся оправдать надежды партнёра, получат верного и заботливого супруга. Ещё одним зодиаком является Козерог, действие которого начинается 22 декабря и заканчивается 19 января. Они легко заводят знакомства и умеют поддерживать отношения, но не могут решиться на брак, поскольку хотят быть убеждены в правильности своего выбора на 100%.
Замыкает список знак Водолей, следующий за Козерогом и заканчивающийся 18 февраля. Астрологи предупреждают, эти люди не умеют правильно расставить приоритеты в общении с близкими, постоянно проверяя отношения. Люди, обладающие этим знаком не являются "чёрствыми" и "холодными", они всего лишь не умеют выражать свои чувства и временами не могут понять эмоций других, сообщает Полит Россия.