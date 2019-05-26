В Австралии обнаружены способные выделять золото грибы
В Австралии ученым удалось обнаружить грибы, которые в состоянии выделять золото. Соответствующие заключения сделаны представителями CSIRO, о чем сообщается на страницах Nature Communications.
Речь идет о микроскопических грибах Fusarium oxysporum, найденных в австралийских шахтах. Оказалось, что им под силу эксплуатировать в своих целях растворенные в среде соединения золота. В частности, они генерируют высокореактивные молекулы пероксида водорода, вынуждая золото окисляться, после чего происходит превращение в ионы с последующим образованием комплексов чистого металла. Сверкающие наночастицы в итоге покрывают поверхность мицелия.
Пока неясно, с какой целью грибы “проворачивают” такое превращение. Однако способные к “образованию” золота экземпляры росли быстрее своих сородичей и имели большие размеры. Не исключено, что благодаря наночастицам поглощение определенных веществ упрощается, но это покажут новые исследования.