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Шоу-бизнес

После эфира спецвыпуска "Голос. Дети" Микелла Абрамова поздравила всех финалистов шоу

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова на странице в Instagram написала слова благодарности всем, кто её поддерживал во время проекта «Голос. Дети». Также она поздравила всех финалистов, участвовавших в спецвыпуске шоу, написав, что душой была рядом с каждым из них во время выступления.
После эфира спецвыпуска "Голос. Дети" Микелла Абрамова поздравила всех финалистов шоу

После скандального финала проекта «Голос. Дети» и последующего пересмотра результатов Микелла Абрамова решила в соцсети написать слова благодарности и поздравлений всем, кто принимал участие в съёмках шестого сезона шоу. Юная вокалистка счастлива, что исполнилась её мечта – выступить на большой сцене и стать частью масштабного вокального конкурса. Несмотря на все проблемы, Микелла Абрамова благодарит каждого, считая, что провела незабываемое время в компании талантливых людей, которые многому научили, поделившись опытом и эмоциями.

В завершение публикации Микелла Абрамова отметила хештегами каждого финалиста, поздравив с заслуженной победой. Своей же лучшей и самой дорогой наградой она считает друзей из разных городов страны, появившихся в ходе «Голос. Дети».

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 18:42


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