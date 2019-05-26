После эфира спецвыпуска "Голос. Дети" Микелла Абрамова поздравила всех финалистов шоу
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова на странице в Instagram написала слова благодарности всем, кто её поддерживал во время проекта «Голос. Дети». Также она поздравила всех финалистов, участвовавших в спецвыпуске шоу, написав, что душой была рядом с каждым из них во время выступления.
После скандального финала проекта «Голос. Дети» и последующего пересмотра результатов Микелла Абрамова решила в соцсети написать слова благодарности и поздравлений всем, кто принимал участие в съёмках шестого сезона шоу. Юная вокалистка счастлива, что исполнилась её мечта – выступить на большой сцене и стать частью масштабного вокального конкурса. Несмотря на все проблемы, Микелла Абрамова благодарит каждого, считая, что провела незабываемое время в компании талантливых людей, которые многому научили, поделившись опытом и эмоциями.
В завершение публикации Микелла Абрамова отметила хештегами каждого финалиста, поздравив с заслуженной победой. Своей же лучшей и самой дорогой наградой она считает друзей из разных городов страны, появившихся в ходе «Голос. Дети».