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Шоу-бизнес

Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах

Илана Юрьева поделилась с поклонниками впечатлениями от отдыха на Мальдивах, куда она недавно отправилась с семьей. Соответствующий пост появился на странице звезды “Уральских пельменей” в Instagram.
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах

Илана Юрьева опубликовала несколько фото с пляжа, отметив, что довольна своим пребыванием на Мальдивах. С семьей она поселилась на небольшом острове, где есть все необходимое, в том числе детсад, где можно на время оставить ребенка. Звезда “Уральских пельменей” остановилась в небольшом домике недалеко от океана, также ее радует местная еда. Знаменитость отметила, что завтра ее муж будет отмечать день рождения, и она надеется, что ему понравится праздник.

Илана Юрьева пообещала поделиться остальными подробностями своего мальдивского отдыха, если ее публикация в соцсети соберет более 100 комментариев. Фолловеры признались, что действительно хотели бы узнать больше о времяпрепровождении актрисы “Уральских пельменей”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:38


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