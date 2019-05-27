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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти

Знаменитая модель, телеведущая и главред журнала «Hello!» Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти, а еще без ряженки, сыра и хлеба. О своих пищевых пристрастиях звезда рассказала, беседуя с подписчиками в социальной сети Instagram.
Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти

Несколько часов назад Светлана Бондарчук опубликовала в своем аккаунте фото сервированного стола. Подписчики рассмотрели на снимке сливочное масло, авокадо, сыр, творог, клубнику и другие продукты. Пользователей публикация очень заинтересовала, тем более, что их любимица, несмотря на 50-летний возраст, находится в прекрасной форме. Подписчики поинтересовались, как теледива относится к молочным продуктам и глютену. Ответ не заставил себя ждать. Светлана Бондарчук честно призналась, что любит ряженку, сливочное масло и сыр, по утрам ест хлебобулочные изделия и жить не может без обычных спагетти. При этом селебрити отметила, что безглютеновые макароны ей не нравятся.
Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти

Подписчики шутят, что, наконец, увидели красивую женщину и с глютеном, и с молочкой, а то на фото остальных все как-то, слишком «здОрово» получается. Многие отметили, они вначале подумали, что это просто красивая картинка, но потом поняли - «это Светлана и ее прекрасный вкус».

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:26


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