Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти

Несколько часов назад Светлана Бондарчук опубликовала в своем аккаунте фото сервированного стола. Подписчики рассмотрели на снимке сливочное масло, авокадо, сыр, творог, клубнику и другие продукты. Пользователей публикация очень заинтересовала, тем более, что их любимица, несмотря на 50-летний возраст, находится в прекрасной форме. Подписчики поинтересовались, как теледива относится к молочным продуктам и глютену. Ответ не заставил себя ждать. Светлана Бондарчук честно призналась, что любит ряженку, сливочное масло и сыр, по утрам ест хлебобулочные изделия и жить не может без обычных спагетти. При этом селебрити отметила, что безглютеновые макароны ей не нравятся.Подписчики шутят, что, наконец, увидели красивую женщину и с глютеном, и с молочкой, а то на фото остальных все как-то, слишком «здОрово» получается. Многие отметили, они вначале подумали, что это просто красивая картинка, но потом поняли - «это Светлана и ее прекрасный вкус».

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Автор: Нина Лукашева

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