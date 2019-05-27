Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына Богдана
Илья Яббаров поделился с Instagram-подписчиками эмоциями, переполнившими его после того, как он услышал первое слово от своего сына Богдана. Соответствующую видеозапись прислала экс-участнику «Дома-2» его бывшая избранница Алёна Савкина.
На данный момент Илья Яббаров находится в пути – он спешит во Владивосток, чтобы повидаться с сыном. Несмотря на то, что малыш ещё слишком мал, чтобы говорить, его отец расслышал на видеозаписи слово «мама», и это переполнило его счастьем.
Instagram-аккаунт Ильи Яббарова является закрытым – экс-участник «телестройки» пошёл на такие меры из-за бывшей возлюбленной Маргариты Ларченко, которая, с его слов, отслеживает через соцсеть все его действия и не оставляет в покое.