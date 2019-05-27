EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына Богдана

Илья Яббаров поделился с Instagram-подписчиками эмоциями, переполнившими его после того, как он услышал первое слово от своего сына Богдана. Соответствующую видеозапись прислала экс-участнику «Дома-2» его бывшая избранница Алёна Савкина.
Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына Богдана

На данный момент Илья Яббаров находится в пути – он спешит во Владивосток, чтобы повидаться с сыном. Несмотря на то, что малыш ещё слишком мал, чтобы говорить, его отец расслышал на видеозаписи слово «мама», и это переполнило его счастьем.

Instagram-аккаунт Ильи Яббарова является закрытым – экс-участник «телестройки» пошёл на такие меры из-за бывшей возлюбленной Маргариты Ларченко, которая, с его слов, отслеживает через соцсеть все его действия и не оставляет в покое.

Читайте также: Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без обычных спагетти

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 18:32


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 18:59 Отец Децла Александр Толмацкий признал в вину в
27.05, 18:52 Через 10 лет будущие родители смогут отбирать самые
27.05, 18:48 В Мурманской области неизвестные украли мост через реку
27.05, 18:43 Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с
27.05, 18:38 Учёные придумали тест для измерения гормонов стресса
27.05, 18:32 Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына
27.05, 18:28 Ученые рассказали, как защитить детей от рака кожи
27.05, 18:26 Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без
27.05, 18:20 На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons
27.05, 18:17 “Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал
27.05, 18:12 Учёные: Образование новых нейронов происходит даже у
27.05, 18:05 Медики считают, что переутомление может довести до астмы
27.05, 17:58 В России тестируют бета-версию антипиратского реестра
27.05, 17:51 В Москве цыганский табор пытался сорвать бизнес-тренинг
27.05, 17:47 Ученые: Владельцам домашних животных грозят проблемы с
27.05, 17:45 Последнее исследование подтвердило ухудшение качества
27.05, 17:40 В Южной Корее девушка получила серьезные химические
27.05, 17:33 Алена Водонаева написала заявление в полицию после угроз
27.05, 17:28 Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира
27.05, 17:21 У сына актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт