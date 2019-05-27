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Наука

Через 10 лет будущие родители смогут отбирать самые умные эмбрионы

За 10 лет наука может развиться настолько, что родители смогут выбирать только умные эмбрионы. По словам специалистов компании Genomic Prediction при Университете Мичигана, подобные манипуляции позволит совершать улучшенная технология ЭКО.
Через 10 лет будущие родители смогут отбирать самые умные эмбрионы

Глава Genomic Prediction Стивен Сью отметил, что вопрос материнства с каждым готов встает все более остро, так как современные женщины стараются отойти от привычных вынашивания и родов. Состоятельные люди могут позволить себе суррогатное материнство или ЭКО, подразумевающие подсаживание яйцеклетки стороннему носителю. По мнению Сью, наука пока не использует все возможности данной технологии.

Коллеги Сью уверены, что манипуляции такого типа могут привести к проблемам со здоровьем детей. Для внедрения новых технологий суррогатного материнства необходимо проводить дополнительные исследования, на которые уйдет значительно больше 10 лет. Единственным плюсом в данном случае является возможность удаления из генома заболеваний, передающихся наследственно.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 18:52


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