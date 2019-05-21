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Здоровье / Авторские материалы

Ученые: Химикаты в шампунях провоцируют диабет и поражение печени

Последние исследования ученых Университета Нови-Сад (Сербия) показали, что фталаты могут провоцировать ожирение, диабет второго типа и поражения печени. Это вещество используется во многих изделиях, начиная от шампуня и заканчивая детскими игрушками.
Ученые: Химикаты в шампунях провоцируют диабет и поражение печени

В исследовании участвовали 305 людей. Из них у 66 был обнаружен в организме моноэтилфталат (МЭП), а у 72 - моно-2-этилгексилфталат (МЭГП).Также у тех людей, которые страдали ожирением, были выявлены высокие уровни аспартатаминотрансферазы (AST) и аланинаминотрансферазы (ALT) - ферментов, выделяющихся при поражениях печени.

Виной этому являются фталаты, заверили ученые, - добавки, которые используют при производстве пластмасс и для продления срока годности продукта. Они являются компонентами шампуней, духов, игрушек, полов и бутылок для воды.

Автор научной работы Милица Меди Стоянская признает, что выборка оказалась слишком мала, но связь между веществом и токсическим поражением печени просматривается. Критики исследования, в частности токсиколог Университета Хартфордшира Роб Лилкотт, считает, что пока этого исследования недостаточно, чтобы повлиять на производителей.

Предыдущие научные работы исследователей находили взаимосвязь между фталатами и раком молочной железы и яичником, ранней менопаузой, ожирением, репродуктивной токсичностью, преждевременными родами и так далее.

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Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 07:40


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