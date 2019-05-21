Эксперты призвали женщин отказаться от использования средств для интимной гигиены
Эксперты выступили с призывом к женщинам отказаться от использования средств интимной гигиены. В большинстве своем они не оказывают никакого положительного эффекта, а иногда приносят больше вреда, чем пользы.
Анита Митра, гинеколог NHS и научный сотрудник в области акушерства и гинекологии в Имперском колледже Лондона, объяснила, что нередко средства интимной гигиены маскируют сигналы, которые подает тело. К примеру, они подавляют зуд, что может оттянуть обращение женщины за консультацией к специалисту для выявления причин. Также эксперт отмечает, что желание использовать средства интимной гигиены женщинам навязывает реклама, и в действительности ни один врач не назначит пациентке задействовать в процессе мытья такое мыло или гель.
Существуют и определенные риски на фоне использования указанных средств. Мытье интимной зоны с их помощью увеличивает риск инфекций и молочницы, так как нарушает микробиом. Кроме того, кожа в этих областях невероятно хрупкая, и использование мыла может привести к тому, что она станет сухой и чувствительной.
Запретила эксперт использовать в интимной зоне любые отшелушивающие средства. Царапание кожи таким образом увеличивает вероятность инфекций, включая риск попадания туда вируса папилломы человека, способного вызвать рак шейки матки, а еще возможны рак вульвы и влагалища. С особенной осторожностью такие средства лучше использовать во время месячных.