Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный мир

«Наша работа показывает, насколько важными могут быть приливы для изменения вращения планеты, даже если этот океан существует всего несколько сотен миллионов лет, и насколько важны приливы для того, чтобы сделать планету пригодной для жизни», - отметил ученый Маттиас Грин.

Венера считается «сестринской» планетой Земли. Сейчас объект непригоден для жизни, поскольку его атмосфера на 96% состоит из углекислого газа. Облака серной кислоты покрывают поверхность, на которой температура достигает 462 градусов тепла. Один день на планете составляет 243 земных суток или треть года, поэтому каждый участок поверхности находится под постоянным воздействием Солнца по несколько месяцев.Ученые NASA считают, что Венера подобна Марсу и миллиарды лет назад могла иметь океаны и комфортную для жизни атмосферу. В новом исследовании были изучены несколько симуляций с наличием на планете океанов. Выяснилось, что большие водоемы за счет трения между течением и дном могли замедлить скорость вращения тела на 72 земных дня за 1 млн лет. Соответственно, солнечное излучение впоследствии осушило океан и сделало Венеру непригодной для жизни.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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