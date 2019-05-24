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ДНК из древней гробницы с мумией раскрыло тайну происхождения арбуза

Ученые из Мюнхенского университета, Германия, провели анализ ДНК листьев из гробницы с мумией возрастом 3500 лет. Как выяснилось, находка позволила пролить свет на тайну происхождения арбуза.
ДНК из древней гробницы с мумией раскрыло тайну происхождения арбуза

По словам исследователей, дикие арбузы, встречающиеся в некоторых частях Африки (которая считалась их местом происхождения), не имеют ничего общего с домашними сортами. Они небольшие, круглые и имеют белую мякоть с очень горьким вкусом из-за соединений - кукурбитацинов. Ученые долгое время пытаются понять, где плод претерпел изменения. Картины на стенках трех древних египетских гробниц также показали, что выглядит арбузы по размеру уже как в нынешнем виде.

Ботаник Сюзанна Реннер изучила и листы, находившиеся внутри погребального сооружения. Древняя ДНК была секвенирована, в связи с чем удалось получить только частичную последовательность генома, но она включает в себя два важных гена, показывающих, на что были похожи древние представители бахчевых культур. Как выяснилось, в 3500-летнем арбузе была мутация, отключившая один ген, а это означает, что у него была сладкая мякоть, как и у современных сортов. Другой ген кодирует фермент, который преобразует красный пигмент ликопин, также отключенный мутацией.
ДНК из древней гробницы с мумией раскрыло тайну происхождения арбуза

Что касается размера, эксперты не смогли пока ответить на вопрос продолговатости плода или округлости. ДНК также показало, что арбуз был тесно связан с плодами из региона Дарфур в Судане. Это говорит о том, что он был сначала выращен фермерами, после чего получил распространение на север вдоль Нила с дальнейшими улучшениями, такими как красная мякоть.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 12:48


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