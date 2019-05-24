ДНК из древней гробницы с мумией раскрыло тайну происхождения арбуза

По словам исследователей, дикие арбузы, встречающиеся в некоторых частях Африки (которая считалась их местом происхождения), не имеют ничего общего с домашними сортами. Они небольшие, круглые и имеют белую мякоть с очень горьким вкусом из-за соединений - кукурбитацинов. Ученые долгое время пытаются понять, где плод претерпел изменения. Картины на стенках трех древних египетских гробниц также показали, что выглядит арбузы по размеру уже как в нынешнем виде.Ботаник Сюзанна Реннер изучила и листы, находившиеся внутри погребального сооружения. Древняя ДНК была секвенирована, в связи с чем удалось получить только частичную последовательность генома, но она включает в себя два важных гена, показывающих, на что были похожи древние представители бахчевых культур. Как выяснилось, в 3500-летнем арбузе была мутация, отключившая один ген, а это означает, что у него была сладкая мякоть, как и у современных сортов. Другой ген кодирует фермент, который преобразует красный пигмент ликопин, также отключенный мутацией.Что касается размера, эксперты не смогли пока ответить на вопрос продолговатости плода или округлости. ДНК также показало, что арбуз был тесно связан с плодами из региона Дарфур в Судане. Это говорит о том, что он был сначала выращен фермерами, после чего получил распространение на север вдоль Нила с дальнейшими улучшениями, такими как красная мякоть.

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Автор: Ващенко Ольга

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