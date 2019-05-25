Эксперты назвали две ключевые причины супружеских измен

Как выяснилось, причиной номер один является желание одного из супругов компенсировать недостаток эмоциональной поддержки. Суть заключается в том, что жена или муж хотят большего в этом отношении, но вторая половина не способна или не желает проявить заботу о любимом человеке. Чувство скуки и заставляет посмотреть в сторону иного лица противоположного пола. Неверность также можно объяснить угасшими сексуальными отношениями между супругами. В этом случае изменщик не испытывает чувство вины из-за предательства, он становится менее требовательным и мягким, в доме начинает царить кажущуюся гармония. Довольно часто такие люди любят судачить о неустраивающих их отношениях, считая, что имеют полное право иметь своего рода отдушину.Эксперты отмечают и то, что довольно часто ни один из супругов не хочет уходить из семьи из-за прелюбодеяния одной стороны. Изменщики остаются непоколебимыми и оправдывают свои сексуальные неосторожности. Оправдывающие их любимые люди предпочитают оставаться в браке, потому что это позволяет ничего не менять в своей жизни, так им легче. В результате многие плохие браки не распадаются, а продолжаются с включением третьих лиц для обоих людей.

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Автор: Ващенко Ольга

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