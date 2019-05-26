Эксперт назвал бездетных женщин самыми счастливыми людьми в обществе

В последней книге Долана “Happy Ever After” приводятся данные Американского опроса об использовании времени (ATUS), в котором сравниваются уровни удовольствия и страданий у неженатых, женатых, разведенных, разлученных и овдовевших людей. Исследование показало, что уровень счастья, о котором сообщили те, кто был женат, выше, чем у неженатых, но только тогда, когда их супруг находился в комнате. Не состоящие в браке респонденты сообщили о более низком уровне страданий, чем женатые, которых спрашивали, когда их партнера не было.В других исследованиях измерялись некоторые финансовые выгоды и преимущества для здоровья, заключаемые в браке в среднем как для мужчин, так и для женщин. Долан предположил, что результаты могут быть связаны с более высокими доходами и эмоциональной поддержкой, что позволяет женатым людям рисковать и обращаться за медицинской помощью.На здоровье женщин в основном не влияют браки, поскольку замужние дамы среднего возраста подвержены более высокому риску физического и психического состояния, чем их одинокие “коллеги”. Несмотря на преимущества одинокого бездетного образа жизни для девушек, брак и дети по-прежнему считаются признаками успеха, что может привести к тому, что некоторые не состоящие в отношениях женщины будут чувствовать себя несчастными из-за их восприятия обществом.

Читайте также: Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный мир

Автор: Марина Вебер

Добавление комментария

o