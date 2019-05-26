Составлен ТОП-10 самых простых автомобилей для технофобов
Эксперты из Австралии составили ТОП-10 самых простых автомобилей для людей, которые не доверяют технологиям. Перечисленные в рейтинге машины доказали свою надежность и экономичность. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Business Insider
Первое место в этом списке занимает Nissan Frontier, пикап среднего размера немного грубоват по краям и не особенно интересен для вождения, по сравнению с его конкурентами из General Motors. Тем не менее, его дополнительный двигатель VQ Series V6 является одним из лучших. Модель - отличный вариант для тех, кто ищет простую и низкотехнологичную езду, особенно в базовой комплектации «S». На второй позиции находится Jeep Wrangler, обладающий такими преимуществами, как информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и USB-порты для зарядки. По своей сути, вездеходный внедорожник со съемными панелями кузова достаточно надежен. Замыкает тройку лидеров Mahindra Roxor, оснащенный 2,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 62 лошадиных силы.
Субкомпактная модель Hyundai Accent является отправной точкой в линейке легковых автомобилей Hyundai. Базовая транспортировка до сих пор входит в стандартную комплектацию с традиционной механической коробкой передач. Dacia Duster - это недорогой, компактный кроссовер от румынской дочерней компании Renault Dacia. Производитель предлагает покупателям хорошее, хорошо спроектированное авто, а не множество мелочей в сфере высоких технологий.
Dodge Caravan был самым продаваемым минивэном в США в прошлом году, многие владельцы оценили его простоту. Авто Mazda Miata имеет идеально сбалансированное управление, учитывая четырехцилиндровый двигатель. Alfa Romeo 4C - это полностью итальянский автомобиль. В результате он лишен большинства удобных функций. Вместо информационно-развлекательной системы есть просто базовое радио. У него даже нет гидроусилителя руля.
Porsche 911 Carrera T один из самых технологичных спортивных автомобилей на рынке. Тем не менее, он является облегченной версией Porsche, укоренившаяся в основе. Завершает ТОП-10 Ariel Atom - британский спортивный автомобиль, оснащенный металлическим экзоскелетом, гоночными сиденьями и двигателем, установленным сзади.