Составлен ТОП-10 самых простых автомобилей для технофобов

Первое место в этом списке занимает Nissan Frontier, пикап среднего размера немного грубоват по краям и не особенно интересен для вождения, по сравнению с его конкурентами из General Motors. Тем не менее, его дополнительный двигатель VQ Series V6 является одним из лучших. Модель - отличный вариант для тех, кто ищет простую и низкотехнологичную езду, особенно в базовой комплектации «S». На второй позиции находится Jeep Wrangler, обладающий такими преимуществами, как информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и USB-порты для зарядки. По своей сути, вездеходный внедорожник со съемными панелями кузова достаточно надежен. Замыкает тройку лидеров Mahindra Roxor, оснащенный 2,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 62 лошадиных силы.Субкомпактная модель Hyundai Accent является отправной точкой в линейке легковых автомобилей Hyundai. Базовая транспортировка до сих пор входит в стандартную комплектацию с традиционной механической коробкой передач. Dacia Duster - это недорогой, компактный кроссовер от румынской дочерней компании Renault Dacia. Производитель предлагает покупателям хорошее, хорошо спроектированное авто, а не множество мелочей в сфере высоких технологий.Dodge Caravan был самым продаваемым минивэном в США в прошлом году, многие владельцы оценили его простоту. Авто Mazda Miata имеет идеально сбалансированное управление, учитывая четырехцилиндровый двигатель. Alfa Romeo 4C - это полностью итальянский автомобиль. В результате он лишен большинства удобных функций. Вместо информационно-развлекательной системы есть просто базовое радио. У него даже нет гидроусилителя руля.Porsche 911 Carrera T один из самых технологичных спортивных автомобилей на рынке. Тем не менее, он является облегченной версией Porsche, укоренившаяся в основе. Завершает ТОП-10 Ariel Atom - британский спортивный автомобиль, оснащенный металлическим экзоскелетом, гоночными сиденьями и двигателем, установленным сзади.

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Автор: Ващенко Ольга

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