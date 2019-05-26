EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука / Авторские материалы / Статьи

У недисциплинированных и расслабленных людей выше уровень IQ

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследования, показавшие, что у расслабленных и недисциплинированных людей выше уровень IQ. Эксперты объясняют это уверенностью в своих силах, что исключает беспокойство по пустякам.
У недисциплинированных и расслабленных людей выше уровень IQ

К эксперименту были привлечены более 200 людей, у которых были проверены интеллектуальные способности. Анализ показал, что обладателями высокого уровня IQ являются чаще всего недисциплинированные люди и расслабленные. Таких личностей характеризует небрежность, неорганизованность и импульсивность. Ученые считают, что причиной этому является то, что им не нужно так сильно стараться достичь того же успеха, как другие, что и позволяет находиться в зоне комфорта. «Быстрый ум» во многих обстоятельствах восполняет недостаток дисциплины. В тоже время отмечается, что низкая сознательность связана только с более высоким текучим интеллектом, что определяется как детерминирующая успешность приспособления к новым ситуациям, овладениям новыми знаниями.
«Текучий интеллект определен как наша способность рассуждать на месте, умение, в основном не зависящее от опыта. Он включает в себя такие вещи, как быстрое мышление, рассуждение, что считается биологически обоснованным», - поясняют исследователи.

У недисциплинированных и расслабленных людей выше уровень IQ

Что касается кристаллизованного интеллекта, зависящего от приобретенного опыта, то между ним и сознательностью не было обнаружено связи. Выводы таковы, в конкурентной среде менее умные люди становятся более сознательными, чтобы справиться со своими недостатками, в отличие от расслабленных индивидов, поскольку они полагаются на свой текучий интеллект для выполнения большинства задач.

Читайте также: В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество возрастом 3,3 миллиарда лет

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 20:15


Читайте также
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Марс и Плутон уже несколько дней числятся "пропавшими"
Ученые: "Часики тикают" и у мужчин
Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
Ученые: Из-за распространения ЭКО люди не смогут зачать
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 20:45 Зеленский просит не наказывать граждан, требующих его
26.05, 20:30 Жена Александра Овечкина поддержала сборную РФ по хоккею
26.05, 20:15 У недисциплинированных и расслабленных людей выше
26.05, 20:14 В Германии правительство посоветовало евреям снять
26.05, 19:59 Эксперты рассказали о влиянии чистоты в доме на частоту
26.05, 19:51 Диана Арбенина заступилась за Мадонну после критики за
26.05, 19:44 Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее
26.05, 19:38 Ученые: Работа в огороде улучшает психическое здоровье
26.05, 19:31 В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к
26.05, 19:24 Россия завоевала третье место на ЧМ по хоккею
26.05, 19:17 Названы семь типов людей, которые не преуспевают в своей
26.05, 19:08 «Сбербанка» попросил клиентов внимательнее пользоваться
26.05, 18:55 Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты
26.05, 18:49 В Британии на полях замечен загадочный круг
26.05, 18:42 После эфира спецвыпуска "Голос. Дети" Микелла Абрамова
26.05, 18:38 Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева поделилась
26.05, 18:35 В Украине неизвестные захватили храм УПЦ
26.05, 18:31 Анастасия Макеева назвала новый фильм «Гардемарины,
26.05, 18:24 “Великая пьяница”: Стас Садальский рассказал о забавном
26.05, 18:21 Бруклин Бекхэм и его девушка Ханна Кросс подрались в