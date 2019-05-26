У недисциплинированных и расслабленных людей выше уровень IQ

«Текучий интеллект определен как наша способность рассуждать на месте, умение, в основном не зависящее от опыта. Он включает в себя такие вещи, как быстрое мышление, рассуждение, что считается биологически обоснованным», - поясняют исследователи.



К эксперименту были привлечены более 200 людей, у которых были проверены интеллектуальные способности. Анализ показал, что обладателями высокого уровня IQ являются чаще всего недисциплинированные люди и расслабленные. Таких личностей характеризует небрежность, неорганизованность и импульсивность. Ученые считают, что причиной этому является то, что им не нужно так сильно стараться достичь того же успеха, как другие, что и позволяет находиться в зоне комфорта. «Быстрый ум» во многих обстоятельствах восполняет недостаток дисциплины. В тоже время отмечается, что низкая сознательность связана только с более высоким текучим интеллектом, что определяется как детерминирующая успешность приспособления к новым ситуациям, овладениям новыми знаниями.Что касается кристаллизованного интеллекта, зависящего от приобретенного опыта, то между ним и сознательностью не было обнаружено связи. Выводы таковы, в конкурентной среде менее умные люди становятся более сознательными, чтобы справиться со своими недостатками, в отличие от расслабленных индивидов, поскольку они полагаются на свой текучий интеллект для выполнения большинства задач.

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Автор: Ващенко Ольга

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