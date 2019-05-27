Названы ключевые признаки рака шейки матки

Рак шейки матки обусловлен аномальным ростом клеток, которые имеют способность распространяться на другие части тела. Симптомы заболевания на ранних стадиях незначительны, поэтому очень важно обращать внимание даже на незначительные отклонения. Прежде всего, инфекция создает сильные и неприятно пахнущие выделения из влагалища, которые являются основным симптомом недуга. Этот процесс продолжается в течение длительного времени, характеризуясь бледным, водянистым, коричневым или смешанным с кровью составом. К другим признакам патологии относятся кровотечение после менопаузы, необъяснимая боль в тазовой области, дискомфорт во время полового акта, менструальное кровотечение, которое дольше или тяжелее обычного, пятна крови между периодами.По словам медиков, вирус папилломы человека является основной причиной рака шейки матки, в связи с чем крайне важно соблюдать осторожность в интимном плане. Это касается использования презервативов, отказа от курения, так как этим людям сложнее вылечиться от ВПЧ. Женщина в возрасте от 50 до 64 лет должна в обязательном порядке проходить тест на вероятность заболевания каждые пять лет. По статистике, лечение достаточно эффективно, и если его поймать на ранней стадии, уровень выживаемости очень высок.

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Автор: Ващенко Ольга

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